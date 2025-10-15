Путін має 2 шляхи: у Росії почалися значні проблеми з мобілізацією

Росія зіткнулася з критичною нестачею людських ресурсів після провалу літнього наступу, витративши величезні кошти та людського ресурсу без досягнення цілей.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив в ефірі 24 Каналу, що регіони РФ, які раніше виплачували по 32 тисячі доларів за контракт, зараз пропонують у 7 разів менше, навіть у багатих областях на кшталт Татарстану. Тому Путіну залишається обирати між непопулярною мобілізацією (яка юридично досі не закрита) або залученням іноземних військ від Олександра Лукашенка чи Кім Чен Ина.

Де Росія шукатиме нові резерви для війни проти України?

Лакійчук пояснив, що Росія має серйозні проблеми у відновленні втрат особового складу через наступальні операції. Літня наступальна операція на сході України зірвалася – поставлені цілі не досягнуто, а ресурси вичерпано.

Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявляє про продовження наступу, що означає планування нової операції на осінь-зиму. Це вимагає перерозподілу ресурсів: необхідно або знаходити додаткові людські резерви, або скорочувати масштаби наступальних дій.

У 2023 році оголосили часткову мобілізацію, яка формально не закрита. Це призвело до переорієнтації на найманців – ув'язнених та контрактників.

Така модель комплектування армії знаходить певне сприйняття у російському суспільстві, оскільки надає можливість заробляти кошти через участь у бойових діях проти України,

– наголосив Лакійчук.

За даними соціологічних опитувань, мобілізація залишається вкрай непопулярним заходом у російському суспільстві. Водночас генштаб потребує значного поповнення особового складу. Для цього необхідно або залучати найманців за кордоном, або використовувати внутрішні ресурси країни.

Чи зможуть російські регіони утримати тягар мобілізації?

Москва фактично перенесла тягар мобілізації на регіональні влади. Основні виплати контрактникам покладено на бюджети регіонів. Проте наразі навіть найзаможніші території, що мали значні доходи від нафтовидобутку, не спроможні забезпечити таке фінансування. Показовим є приклад Республіки Татарстан – одного з найзаможніших регіонів Росії, який у 2023 році виплачував найманцям найбільше, зараз скоротили ці виплати.

"Поки у Кремлі відмовчуються, то на сайті місцевого військкомату опублікували нові цифри, і цим лише підтвердили цю інформацію. От якщо раніше новобранці могли отримати там майже 32 тисячі доларів, то зараз це лише 400 тисяч рублів. Різниця дуже суттєва", – пояснює експерт.

Експерт зазначає, що у віддалених регіонах Росії контракти продовжуватимуть підписувати через відсутність альтернатив. Східний та Західний Сибір характеризуються критично низьким рівнем життя.

Мешканці цих територій масово їдуть навіть до Криму чи на окуповані території Запоріжжя та Херсонщини, де досі тривають бойові дії, оскільки вижити у цих регіонах Росії практично неможливо. Військовий контракт стає єдиним способом забезпечити сім'ю. Як відзначають російські політологи, це перетворилося на "соціальну драбину".

Чи стане безперервний призов сигналом кризи для армії РФ?

У Кремля залишається два основних варіанти поповнення армії. Перший – залучення строковиків. Замість традиційного весняно-осіннього призову Росія запровадила безперервний набір на строкову службу, що є тривожним сигналом.

Другий сигнал стосується резервістів та мобілізованих. Російські законодавці легалізують перебування цих категорій військовослужбовців в Україні на постійній основі. Це свідчить про те, що питання мобілізації залишається актуальним, і начальник генштабу може домогтися від керівництва країни виділення додаткових людських ресурсів.

У Путіна є два можливі шляхи. Перший – мобілізація, яку називають частковою, хоча навіть у російському законодавстві відсутнє поняття "часткової мобілізації". Другий варіант – придбати готових солдатів у Кім Чен Ина або отримати їх від Лукашенка,

– підсумував Павло Лакійчук.

