З Лукашенком це не вдалось: у Путіна може з'явитись новий козир у рукаві

В орбіті союзників російського диктатора Владіміра Путіна інший диктатор – Кім Чен Ин є найбільш безкомпромісним. У той час, як лідери країн "вісі зла" чинять більш виважено, манія величі лідера КНДР може стати вигідною Путіну. І це привід замислитись для країн Заходу.

Таке переконання 24 Каналу висловила російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, яка додала, що Путін постійно шукає об'єкта для маніпуляцій. Та у випадку з Кімом це взаємовигідна історія.

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Хитрий "бацька"

Свого часу Кремль неабияк тиснув на найближчого союзника – Білорусь. Путін вимагав вступати у війну в Україні. Але вміле ухиляння та спроба всидіти на двох стільцях одночасно врятувала ще одного диктатора – Алєксандра Лукашенка. Очільник же КНДР – геть інший персонаж.

Кім може бути прекрасним інструментом в руках Путіна, навіть краще ніж Лукашенко. Бо з Лукашенком так далеко зайти не вдалось, він виявився хитрішим за Путіна. А от Кім – він навіжений. І він вистрелить куди завгодно, – зауважила Курносова.

При цьому російська опозиціонерка наголосила на тому, що міжнародній спільноті слід було б зреагувати на таку поведінку Кіма та Путіна.

Китайське попередження – поки не останнє

Водночас політична аналітикиня запевнила, що Путіну слід зважати на ще одного великого гравця – Китай. Бо залежна від Пекіну Північна Корея зможе робити рішучі кроки лише до певного моменту. Про абсолютну свободу дій не йдеться.

"У Китаю зараз своєрідні дипломатичні піруети. Вони удають, що збоку спостерігають за "двосторонніми відносинами" Росії та КНДР. Але щойно Пекіну треба буде зупинити Північну Корею – вони це зроблять, вони мають на це ресурси", – припустила Курносова.

Нагадаємо, в Китаї тривалий час наполягали, що нічого не знають про підготовку північнокорейських військ для участі у війні на боці Росії. Врешті, офіційний Пекін таки висловився з цього приводу, заявивши, що країни самі вирішують, що їм робити.