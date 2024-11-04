С Лукашенко это не удалось: у Путина может появиться новый козырь в рукаве

В орбите союзников российского диктатора Владимира Путина другой диктатор Ким Чен Ын является наиболее бескомпромиссным. В то время, как лидеры стран "оси зла" поступают более взвешенно, мания величия лидера КНДР может стать выгодной Путину. И это повод задуматься для стран Запада.

Такое убеждение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка и политический аналитик Ольга Курносова, которая добавила, что Путин постоянно ищет объект для манипуляций. И в случае с Кимом это взаимовыгодная история.

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Хитрый "бацька"

В свое время Кремль изрядно давил на ближайшего союзника – Беларусь. Путин требовал вступать в войну в Украине. Но умелое уклонение и попытка усидеть на двух стульях одновременно спасла еще одного диктатора – Александра Лукашенко. Глава же КНДР – совсем другой персонаж.

Ким может быть прекрасным инструментом в руках Путина, даже лучше, чем Лукашенко. Потому что с Лукашенко так далеко зайти не удалось, он оказался хитрее Путина. А вот Ким – он сумасшедший. И он выстрелит куда угодно, – отметила Курносова.

При этом российская оппозиционерка отметила, что международному сообществу следовало бы среагировать на такое поведение Кима и Путина.

Китайское предупреждение – пока не последнее

В то же время политический аналитик заверила, что Путину следует учитывать еще одного крупного игрока – Китай. Потому что зависимая от Пекина Северная Корея сможет делать решительные шаги только до определенного момента. Об абсолютной свободе действий речь не идет.

"У Китая сейчас своеобразные дипломатические пируэты. Они делают вид, что со стороны наблюдают за "двусторонними отношениями" России и КНДР. Но как только Пекину надо будет остановить Северную Корею – они это сделают, они имеют на это ресурсы", – предположила Курносова.

Напомним, в Китае длительное время настаивали, что ничего не знают о подготовке северокорейских войск для участия в войне на стороне России. Наконец, официальный Пекин таки высказался по этому поводу, заявив, что страны сами решают, что им делать.