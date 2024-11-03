Об этом 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, на самом деле сейчас существуют определенные разногласия в отношениях Китая, Северной Кореи и России. Пекин не готов публично присоединиться к войне в Украине. А сотрудничество России и КНДР – попытка Путина продемонстрировать свою значимость на азиатском континенте. Оно уменьшает зависимость Ким Чен Ына от Пекина.

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Приближается ли мир к войне

Как отметил Клочок, Китаю не нравится усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Си Цзиньпин хочет доминировать на азиатском континенте. Хотя другие аналитики считают, что Ким Чен Ын помогает Путину при молчаливом согласии Си Цзиньпина.

Россия "влезла" в разные горячие точки по миру еще до полномасштабной войны в Украине. Сейчас ситуация так развивается, что действительно со временем могут вспыхнуть различные войны, которые в перспективе назовут мировой.

Однако представляется, что Китай пока не готов к таким событиям. Но все страны готовятся к такому развитию событий.

В ядерном смысле Китай пока существенно отстает от США. У них не такое количество ядерных боеголовок. А о союзе с Россией и КНДР пока говорить не приходится. Пекин не стремится к союзам. Чтобы присоединиться к партнерству России и КНДР, Китай должен фактически пойти на условия Путина. Китай никогда этого не сделает. Там хотят быть лидерами процесса, а не просто участниками,

– сказал Клочок.