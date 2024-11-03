Про це 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, насправді зараз існують певні розбіжності у відносинах Китаю, Північної Кореї та Росії. Пекін не готовий публічно долучитися до війни в Україні. А співпраця Росії та КНДР – спроба Путіна продемонструвати свою значущість на азійському континенті. Він зменшує залежність Кім Чен Ина від Пекіну.

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Чи наближається світ до війни

Як наголосив Клочок, Китаю не подобається посилення співпраці між Північною Кореєю та Росією. Сі Цзіньпін хоче домінувати на азійському континенті. Хоча інші аналітики вважають, що Кім Чен Ин допомагає Путіну за мовчазної згоди Сі Цзіньпіна.

Росія "влізла" у різні гарячі точки по світу ще до повномасштабної війни в Україні. Зараз ситуація так розвивається, що дійсно з часом можуть спалахнути різні війни, які в перспективі назвуть світовою.

Однак видається, що Китай поки що не готовий до таких подій. Але усі країни готуються до такого розвитку подій.

В ядерному сенсі Китай поки суттєво відстає від США. У них не така кількість ядерних боєголовок. А про союз з Росією та КНДР поки говорити не доводиться. Пекін не прагне союзів. Щоб долучитися до партнерства Росії та КНДР, Китай має фактично піти на умови Путіна. Китай ніколи цього не зробить. Там хочуть бути лідерами процесу, а не просто учасниками,

– сказав Клочок.