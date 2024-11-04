По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, которое он высказал 24 Каналу, при определенных условиях Северная Корея может играть самостоятельную игру – независимую от Китая. В то же время существует мнение, что сейчас Китай не может надавить на КНДР, ведь она нашла поддержку у России.

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Нелюбимый гость в Пекине

Директор Центра исследований проблем гражданского общества рассказал, что на самом деле Ким Чен Ын – нелюбимый гость в Пекине. Северной Корее пришлось приложить усилия, чтобы состоялся личный контакт главы КНДР с Си Цзиньпином. Вообще Ким Чен Ына долгое время не хотели видеть в Китае.

Это указывало на то, что какие-то действия Пхеньяна не нравились в Пекине, и отсутствовала "личная химия" между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином,

– отметил он.

В определенное время отношения между ними выровнялись. Хотя были предположения, что Китай рассматривал возможность смены режима в КНДР.

Однако, когда президентом США стал Дональд Трамп и начались торговые войны с Китаем, Северная Корея стала выгодным козырем для Пекина и инструментом влияния через эскалацию на ситуацию по безопасности – сначала в регионе Тихого океана, а затем в мировом масштабе.

Китай тогда, по мнению Кулика, разрушил систему санкционного воздействия на Северную Корею, что позволило ей усилить свое давление на Южную Корею и провоцировать Запад.

Однако иногда Ким Чен Ын позволяет себе действия, которые не вызывают стопроцентную поддержку со стороны Пекина,

– отметил он.

Эти действия связаны с эскалацией с Южной Кореей, с транзакциями и попытками КНДР выйти на рынки стран Африки по поставкам оружия, в вопросах кибербезопасности – попыток хакерских атак или работы колл-центров, которые выкачивают средства из граждан Китая.

Однако Китай будто закрывает глаза на эти небольшие вольности Северной Кореи. В то же время существуют "красные линии", за которые Северной Корее нельзя переходить,

– сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Например, отправка северокорейских войск в Россию вряд ли было возможно без санкции Пекина. Потому что это значительное повышение ставок в вопросе безопасности и обострение ситуации.

Контролируемая эскалация

Также Китаю, по мнению Виталия Кулика, не очень нравится эскалация КНДР в отношении Южной Кореи. Однако пока ситуация там остается контролируемой.

Большая война между этими странами в ближайшие 5 лет вряд ли произойдёт, потому что сейчас она невыгодна всем возможным участникам. К тому же Китай является одним из подписантов договора о безопасности для Северной Кореи.

Сейчас Пекин считает, что на Корейском полуострове существует управляемая эскалация и такая ситуация, которая может создать выгодную позицию для Пекина после прихода в Белый дом новой администрации,

– подчеркнул он.

К слову, политолог Игорь Эйдман считает, что Китай не заинтересован в тесном сотрудничестве Северной Кореи и России. Си Цзиньпин полностью контролирует КНДР и не хочет терять свое влияние на нее. Также, по его словам, Пекин не позволит Москве претендовать на лидерство в Дальневосточном регионе.