Об этом в эфире 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что Россия и КНДР – это милитарные страны, которые заточены для ведения войны.

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Северная Корея пошла под крыло России

В Офисе Президента Украины отметили, что Китай сейчас не может надавить на КНДР, хотя и имел определенное влияние на Северную Корею, ведь решал много гуманитарных вопросов для нее, финансировал возможность, чтобы эта страна существовала.

По словам Подоляка, сегодня Северная Корея не будет придерживаться договоренности даже с Китаем. Он подчеркнул, что это страна, которая хочет воевать и ищет возможности реализовать единственную функцию, ради которой она создана и существует. И сейчас Северная Корея нашла "зонтик" в виде России.

Россия даст ей так же продуктовый набор, средства, чтобы можно было что-то покупать. Россия даст дополнительно милитарные технологии, а главное – будет защищать везде. И поэтому Китай сегодня не имеет влияний. Китай должен осознать, что риски для Индо-Тихоокеанского региона существенно выросли,

– озвучил Подоляк.

Южная Корея осознает риски и будет помогать Украине

Сейчас проблема в том, что как только Северной Корее удастся удержаться в зоне ведения боевых действий, принять в них непосредственное участие, то есть риск, что туда придут другие авторитарные страны. Более того, они сделают контингент для атаки на различные регионы.

В ОПУ спрогнозировали, если КНДР вместе с Россией не проиграют в войне против Украины, это будет иметь серьезные последствия для многих других стран, в частности ЕС. Подоляк отметил, что в свое время Европа уже проиграла Кремлю касательно Центральной Африки, которая практически полностью под тотальным контролем России.

Это существенные потери энергетического и других ресурсов для Европы, которая 20, 30, 40 лет все это имела. И она спокойно, без боя, это все сдала, но это только начало. И вот мне хочется посмотреть на них (западных политиков – 24 Канал), как они будут все это успокаивать. Дипломатически через какие-то страны это сделать уже не получится,

– уверен Подоляк.

КНДР теперь должна обязательно проиграть вместе с Россией. И это сегодня осознает Южная Корея. Именно поэтому эта страна в определенной степени готова помогать Украине противостоять.

Готова ли она к более масштабной поддержке Украины? Я имею в виду обмен разведданными, консультации, дополнительные военные ресурсы. Частично уже готова, будет готова в определенной степени еще, когда до конца осознает риски, которые возникают в том случае, когда Северная Корея получит существенный непосредственный опыт ведения боевых действий,

– спрогнозировал Подоляк.

Лидеры Глобального Юга озадачены тем, что происходит

В ОПУ отметили, что нет разницы, где именно Россия в первую очередь привлечёт северокорейских солдат. Важно понимать, что они сначала пройдут слаживание с российскими войсками, а затем присоединятся к ведению боевых действий.

Подоляк объяснил, что Северная Корея заинтересована в том, чтобы ее солдаты получили боевой опыт и четко осознали, что такое война, чтобы потом эту войну масштабировать в другом регионе.

Они (Россия и КНДР – 24 Канал) будут понемногу это все делать, чтобы зафиксировать факт участия в войне, посмотреть на реакцию. Россия сегодня хочет обвалить "красные линии" и показать нестабильным авторитарным режимам, что может атаковать демократические страны,

– озвучил Подоляк.

Сегодня, по его словам, страны-лидеры Глобального Юга, такие как Индия и Китай, немножко озадачены. Потому что они хотели перестроить отношения между Глобальным Западом и Глобальным Югом на технологически-экономическую конкуренцию. Китай желал зафиксировать свое лидерство и доминировать в течение следующих 50 лет.

Однако сейчас Россия делает все, чтобы обнулить "красные линии" для Глобального Запада, показывает репутационно, что эти страны слабые, их можно дожать. По словам Подоляка, Кремль унижает одновременно тех потенциальных конкурентов, которые могли бы перестроить этот мир. Россия хочет вернуться к варварской конкуренции через доминирование силы, а не технологий.