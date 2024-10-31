Об этом на заседании Совбеза ООН по привлечению войск КНДР в войну рассказал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций – Сергей Кислица, передает 24 Канал.

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Зачем КНДР война против Украины

Кислица рассказал, что Пхеньян не дает своих солдат России просто так. По словам украинского постпреда, у власти КНДР есть собственные интересы и цели по вовлеченности в войну против Украины.

Эти военные КНДР, особенно офицеры, которые переживут войну, вернутся в свою страну, имея исключительный опыт в ведении современной войны. Вопрос в том, как именно КНДР будет использовать этих опытных военных. И мы все знаем ответ,

– отметил Сергей Кислица.

Дипломат также отметил, что известно, что война может распространиться из Европы на Азиатский континент. Именно поэтому эти военные прибыли в Россию, и, скорее всего, их будут использовать не только в Украине, но и на Корейском полуострове.

К слову, в Пентагоне подтвердили, что несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились к границе с Украиной в России. Говорится, в частности, о Курской области, где проводят операцию Вооруженные Силы Украины.