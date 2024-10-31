Про це в етері 24 Каналу наголосив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія та КНДР – це мілітарні країни, які заточені для ведення війни.

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Північна Корея пішла під крило Росії

В Офісі Президента України зазначили, що Китай нині не може натиснути на КНДР, хоча й мав певний вплив на Північну Корею, адже вирішував багато гуманітарних питань для неї, фінансував можливість, щоб ця країна існувала.

Зі слів Подоляка, сьогодні Північна Корея не буде дотримуватись домовленості навіть з Китаєм. Він підкреслив, що це країна, яка хоче воювати й шукає можливості реалізувати єдину функцію, заради якої вона створена та існує. І наразі Північна Корея знайшла "парасольку" у вигляді Росії.

Росія дасть їй так само продуктовий набір, кошти, щоб можна було щось купувати. Росія дасть додатково мілітарні технології, а головне – буде захищати скрізь. І тому Китай сьогодні не має впливів. Китай повинен усвідомити, що ризики для Індо-Тихоокеанського регіону суттєво зросли,

– озвучив Подоляк.

Південна Корея усвідомлює ризики та допомагатиме Україні

Нині проблема в тому, що як тільки Північній Кореї вдасться утриматись в зоні ведення бойових дій, взяти в них безпосередню участь, то є ризик, що туди прийдуть інші авторитарні країни. Ба більше, вони зроблять контингент для атаки на різних регіонах.

В ОПУ спрогнозували, якщо КНДР разом з Росією не програють у війні проти України, це матиме серйозні наслідки для багатьох інших країн, зокрема ЄС. Подоляк зауважив, що у свій час Європа вже програла Кремлю щодо Центральної Африки, яка практично повністю під тотальним контролем Росії.

Це суттєві втрати енергетичного й інших ресурів для Європи, яка 20, 30, 40 років все це мала. І вона спокійно, без бою, це все здала, але це тільки початок. І от мені хочеться подивитись на них (західних політиків – 24 Канал), як вони будуть все це заспокоювати. Дипломатично через якісь країни це зробити вже не вийде,

– впевнений Подоляк.

КНДР тепер має обов'язково програти разом Росією. І це сьогодні усвідомлює Південна Корея. Саме тому ця країна певною мірою готова допомагати Україні протистояти.

Чи готова вона до більш масштабної підтримки України? Я маю на увазі обмін розвідданими, консультації, додаткові воєнні ресурси. Частково вже готова, буде готова певною мірою ще, коли до кінця усвідомить ризики, які виникають в тому випадку, коли Північна Корея отримає суттєвий безпосередній досвід ведення бойових дій,

– спрогнозував Подоляк.

Лідери Глобального Півдня спантеличені тим, що відбувається

В ОПУ зауважили, що немає різниці, де саме Росія в першу чергу залучить північнокорейських солдатів. Важливо розуміти, що вони спочатку пройдуть злагодження з російськими військами, а потім долучаться до ведення бойових дій.

Подоляк пояснив, що Північна Корея зацікавлена в тому, аби її солдати отримали бойовий досвід і чітко усвідомили, що таке війна, щоб потім цю війну масштабувати в іншому регіоні.

Вони (Росія та КНДР – 24 Канал) будуть потрошку це все робити, щоб зафіксувати факт участі у війні, подивитись на реакцію. Росія сьогодні хоче обвалити "червоні лінії" та показати нестабільним авторитарним режимам, що може атакувати демократичні країни,

– озвучив Подоляк.

Сьогодні, з його слів, країни-лідери Глобального Півдня, такі як Індія і Китай, трошки спантеличені. Тому що вони хотіли перебудувати відносини між Глобальним Заходом та Глобальним Півднем на технологічно-економічну конкуренцію. Китай бажав зафіксувати своє лідерство і домінувати протягом наступних 50 років.

Однак нині Росія робить все, щоб обнулити "червоні лінії" для Глобального Заходу, показує репутаційно, що ці країни слабкі, їх можна дотиснути. Зі слів Подоляка, Кремль принижує одночасно тих потенційних конкурентів, які могли б перебудувати цей світ. Росія хоче повернутися до варварської конкуренції через домінування сили, а не технологій.