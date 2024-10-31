Війська Північної Кореї вже перекинуті у Курську область Росії. Про це повідомив Ллойд Остін на брифінгу.

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Якої реакції союзників очікувати щодо дій Росії та КНДР

Глава Пентагону повідомив, що північнокорейські солдати розташовані близько до кордону з Україною, переодягнені в російську форму та оснащені російським озброєнням. Проте, на його думку, це не допоможе Росії перемогти у війні.

За останніми розвідданими, Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які проходять навчання в східній частині Росії. Деякі з цих підрозділів КНДР вже перекинуті ближче до України, і ми бачили, як вони були переодягнуті в російську форму, і їм видали російське озброєння,

– заявив глава оборонного відомства США.

Остін зазначив, що ведуться консультації між союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на дії Росії та КНДР. Глава Пентагону також сказав про можливе розширення конфлікту. За його словами, це може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що солдати з КНДР вже перебувають у зоні бойових дій. У Зеленського розповіли, якої реакції очікують від союзників.