Об этом президент Украины сообщил во вторник, 29 октября. Зеленский отметил, что он поблагодарил Юн Сок Ёля за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

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Зеленский провел разговор с Юн Сок Ёлем

Политики обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. По словам Зеленского, вывод один – эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств.

Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч,

– написал глава государства.

Президенты также договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в частности самом высоком, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. Отмечается, что в рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.

Владимир Зеленский также сообщил, что пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.

К слову, ранее Юн Сок Ёль заявил, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном составляет серьезную угрозу глобальной безопасности. Он добавил, что страна также подготовит ответные меры.