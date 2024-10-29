Об этом политик сказал во время заседания кабинета министров, сообщает BBC. Также в разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Юн Сок Йоль предупредил, что отправка северокорейских солдат на передовую может "произойти раньше, чем ожидалось".

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В Южной Корее высказались об отправке войск КНДР

По данным украинской разведки, первые подразделения военных КНДР, прошедших подготовку на востоке России, уже прибыли в Курскую область. Эти данные подтвердил также и генсек НАТО Марк Рютте.

В условиях войны, длящейся уже три года, в Украине Северная Корея не только поставляет оружие в Россию, но и размещает там войска,

– сказал Юн Сок Йоль.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что КНДР отправила в Россию тысячи солдат, включая элитный спецназ. Вашингтон также накануне заявил, что в страну прибыло уже 10 тысяч военных, которые проходят подготовку перед отправкой на войну с Украиной.

Это незаконное военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является значительной угрозой безопасности для международного сообщества и может представлять серьезный риск для нашей национальной безопасности. Мы должны тщательно изучить все возможности и подготовить ответные меры,

– заявил Юн Сок Йоль, обращаясь к чиновникам.

К слову, ранее в Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины 26 октября осуществили усиленный механизированный штурм в Курской области России. Для осуществления контрнаступательных операций на этом направлении Россия может привлечь военных из КНДР.