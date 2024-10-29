Об этом пишет South China Morning Post (SCMP). По данным СМИ, каждый из военных-беглецов имеет от 7 до 10 лет опыта службы в армии КНДР.

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Беглые военные из КНДР хотят воевать в Украине

Группа из почти 200 беглых военных из Северной Кореи хочет попасть в Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей, которые воюют на стороне России. Опираясь на свое военное прошлое, группа бывших солдат хочет использовать свои уникальные знания о северокорейской армии, чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, которые отправляют воевать в Украину.

Мы все военные ветераны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой,

– сказал Ан Чан-иль, 69-летний перебежчик и член группы.

Он также отметил, что бывшие военные готовы к участию в психологической войне. По его словам, они "готовы идти куда угодно, чтобы работать агентами психологической войны". В частности, Ан Чан-иль предлагает оказывать психологическое давление через громкоговорители, разбрасывать листовки или быть переводчиками.

Другой инициатор группы экс-военных Ли Мин Бок сообщил, что уже обратился с такой просьбой непосредственно к украинскому правительству. Он также опубликовал письмо, которое отправил в посольство Украины в Сеуле. В своем обращении он просит разрешения у Владимира Зеленского помочь в спасении северокорейских солдат, которых он назвал "пушечным мясом".

Северокорейские солдаты находятся там (в России – 24 Канал), по сути, как наемники, но мы бы пошли как волонтеры с миссией доброй воли. Просто наше присутствие в Украине может существенно повлиять на моральное состояние северокорейских войск,

– объяснил Ли Мин Бок.

В СМИ пишут, что посольство Украины в Сеуле пока не ответило на предложение, а МИД Южной Кореи переадресовало этот вопрос в Министерство объединения, которое пока также не предоставило никаких комментариев.

"Северокорейские солдаты могут найти надежду и мужество в нашем присутствии в Украине, что вдохновит их перейти границу в поисках свободы", – добавил Ли Мин Бок.

Инициаторы группы добавляют, что их позиция отражает коллективное мнение около 34 тысяч военных, которым удалось бежать из КНДР в Южную Корею. Многие из них обеспокоены отправкой военных в Россию, а потому – хотят помочь Украине. Ан Чан-иль добавил, что военные КНДР, которые попадут в плен ВСУ, могут перейти на сторону Южной Кореи.

"Большинство северокорейских солдат, включая элитные спецподразделения, страдают от недостатка продовольствия и недоедания. Солдаты, которых вы видите на телевизионных парадах, – это тщательно отобранные единицы, они – альфа-верхушка всего населения", – резюмировал Ан Чан-иль.