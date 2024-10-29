Про це пише South China Morning Post (SCMP). За даними ЗМІ, кожен з військових-втікачів має від 7 до 10 років досвіду служби в армії КНДР.

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Військові-втікачі з КНДР хочуть воювати в Україні

Група з майже 200 військових-втікачів з Північної Кореї хоче потрапити в Україну, щоб почати кампанію психологічної війни проти своїх колишніх товаришів, які воюють на боці Росії. Спираючись на своє військове минуле, група колишніх солдатів хоче використати свої унікальні знання про північнокорейську армію, щоб дезорганізувати й деморалізувати війська, які відряджають воювати в Україну.

Ми всі військові ветерани, які розуміють військову культуру і психологічний стан Північної Кореї краще, ніж будь-хто інший,

– сказав Ан Чан-іль, 69-річний перебіжчик і член групи.

Він також наголосив, що колишні військові готові до участі у психологічній війні. За його словами, вони "готові йти куди завгодно, щоб працювати агентами психологічної війни". Зокрема, Ан Чан-іль пропонує чинити психологічний тиск через гучномовці, розкидати листівки чи бути перекладачами.

Інший ініціатор групи ексвійськових Лі Мін Бок повідомив, що вже звернувся з таким проханням безпосередньо до українського уряду. Він також опублікував лист, який відправив до посольства України в Сеулі. У своєму зверненні він просить дозволу у Володимира Зеленського допомогти в порятунку північнокорейських солдатів, яких він назвав "гарматним м'ясом".

Північнокорейські солдати перебувають там (у Росії – 24 Канал), по суті, як найманці, але ми б пішли як волонтери з місією доброї волі. Проста наша присутність в Україні може суттєво вплинути на моральний стан північнокорейських військ,

– пояснив Лі Мін Бок.

У ЗМІ пишуть, що посольство України в Сеулі поки не відповіло на пропозицію, а МЗС Південної Кореї переадресувало це питання до Міністерства об'єднання, яке поки також не надало жодних коментарів.

"Північнокорейські солдати можуть знайти надію і мужність у нашій присутності в Україні, що надихне їх перейти кордон у пошуках свободи", – додав Лі Мін Бок.

Ініціатори групи додають, що їхня позиція відображає колективну думку близько 34 тисяч військових, яким вдалося втекти з КНДР у Південну Корею. Багато з них стурбовані відправкою військових у Росію, а тому – хочуть допомогти Україні. Ан Чан-іль додав, що військові КНДР, які потраплять у полон ЗСУ, можуть перейти на бік Південної Кореї.

"Більшість північнокорейських солдатів, включаючи елітні спецпідрозділи, страждають від нестачі продовольства і недоїдання. Солдати, яких ви бачите на телевізійних парадах, – це ретельно відібрані одиниці, вони – альфа-верхівка всього населення", – резюмував Ан Чан-іль.