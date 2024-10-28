Слід сказати, що залученість Північної Кореї у війну проти України стрімко зростає. Якщо нещодавно мовилося про кілька тисяч, то згодом стали називати цифри у 10 тисяч.

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Зеленський про бійців КНДР в Україні

Про північнокорейських солдатів і офіцерів – вони мають і тих, і тих. І ті, і ті вже на території Росії, їх уже використовують і на нашій території – три тисячі,

– заявив Зеленський.

За повідомленнями української розвідки, які навів президент, невдовзі солдатів КНДР стане 12 тисяч. Це має статися досить скоро, ідеться навіть не про місяці.

"Безумовно, це ескалація. Інколи викликає подив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть, що не варто переходити червоні лінії", – додав глава держави.

Що кажуть у світі про втягування КНДР у війну

Журналісти The New York Times процитували одного з українських офіцерів. Він упевнений, що військові Росії і КНДР можуть почати наступ на Курщині в найближчі кілька днів.

У НАТО закликали зупинити перекидання військ Кіма, а в Пентагоні висловилися ще жорсткіше. Там указали: США перестануть обмежувати Україну у використанні американської зброї, якщо Пхеньян воюватиме проти України.