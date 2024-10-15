Кореевед Николай Полищук рассказал 24 Каналу, что действия Северной Кореи могут способствовать больше пропаганде, чем обострению ситуации. КНДР усиливает свою риторику против Южной Кореи через военные маневры, которые проводят там.

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Подрыв дорог

Николай Полищук объяснил, что дороги между КНДР и Южной Кореей пролегают через горы. Они заминированы с обеих сторон.

Часто можно увидеть, что дороги пролегают в глубоком ущелье, а сверху стоят огромные бетонные блоки, которые, в случае военных действий, должны быть взорваны и перегородить все пути,

– сказал кореевед.

Он считает, что какой-то стратегической цели в этом подрыве нет, поскольку дорог между Северной и Южной Кореями не существует.

Интересно. Ранее, 14 октября, сестра Ким Чен Ына заявила, что Южную Корею ждет "ужасная катастрофа", если их войска не прекратят маневры беспилотниками над КНДР. В Сеуле заявили, что Северная Корея планирует взорвать дороги между странами.

Единственное место, где можно перейти из одной страны в другую – это местность Пханмунджом. Там демаркационная линия, которая является нейтральной территорией для переговоров между обеими сторонами.

Там вроде бы ничего не взрывали. То есть это событие, скорее всего, имеет пропагандистское значение, чем военное,

– высказался Полищук.

Северная Корея и раньше что-то взрывала. Поэтому ее действий, вероятно, не свидетельствуют о каком-то военном обострении между КНДР и Южной Кореей, ведь те дороги, не имели важного значения.