Кореєзнавець Микола Поліщук розповів 24 Каналу, що дії Північної Кореї можуть сприяти більше пропаганді, ніж загостренню ситуації. КНДР посилює свою риторику проти Південної Кореї черед військові маневри, які проводять там.

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Підрив доріг

Микола Поліщук пояснив, що дороги між КНДР та Південною Кореєю пролягають через гори. Вони заміновані з обох сторін.

Часто можна побачити, що дороги пролягають у глибокій ущелині, а зверху стоять величезні бетонні блоки, які, у разі військових дій, мають бути підірвані та перегородити всі шляхи,

– сказав кореєзнавець.

Він вважає, що якоїсь стратегічної цілі у цьому підриві немає, оскільки доріг між Північною та Південною Кореями не існує.

Цікаво. Раніше, 14 жовтня, сестра Кім Чен Ина заявила, що на Південну Корею чекає "жахлива катастрофа", якщо їхні війська не припинять маневри безпілотниками над КНДР. У Сеулі заявили, що Північна Корея планує підірвати дороги між країнами.

Єдине місце, де можна перейти з однієї країни в іншу – це місцевість Пханмунджом. Там демаркаційна лінія, яка є нейтральною територією для перемовин між обома сторонами.

Там начебто нічого не підривали. Тобто ця подія, швидше за все, має пропагандистське значення, ніж військове,

– висловився Поліщук.

Північна Корея і раніше щось підривала. Тому її дій, ймовірно, не свідчать про якесь військове загострення між КНДР та Південною Кореєю, адже ті дороги, не мали важливого значення.