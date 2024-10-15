Північнокорейські військові підірвали як автомобільне, так і залізничне сполучення з Сеулом. Це сталося після посилення військової оборони кордону з боку КНДР.

До теми КНДР підірвала частину доріг зі свого боку, що сполучають її з Південною Кореєю

Яким був підрив доріг на кордоні з Південною Кореєю з боку КНДР

Журналіст CNN Майк Валеріо показав відео, яке поширили південнокорейські військові, підриву Північною Кореєю 2 доріг і залізниць, які сполучали обидві Кореї. На кадрах видно, як після підриву утворюється величезний стовп густого сірого диму.

КНДР підірвала дороги з Південною Кореєю / Відео з акаунту @ValerioCNN у соцмережі Х

У виданні Current Report наголосили, що у відповідь на дії КНДР військові Південної Кореї провели подібні підриви доріг.

Варто зазначити, що ці дороги вже давно не використовують, але їх підрив посилає чітке повідомлення про те, що Пхеньян не хоче вести переговори з Сеулом.

Дороги, які підірвала КНДР з Південною Кореєю, вже давно не використовували / Відео з акаунту @Currentreport1 у соцмережі Х

До слова, 14 жовтня, Сеул попередив, що Пхеньян готується підірвати дороги. Напруга між сторонами зросла після того, як КНДР звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників над Пхеньяном.

Водночас у Генеральному штабі армії КНДР заявили, що ці заходи є відповіддю на нещодавні "військові навчання", проведені в Південній Кореї, і розміщення "стратегічних ядерних активів США в регіоні".