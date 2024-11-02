Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов сказал 24 Каналу, что Китаю выгодно военное сотрудничество России и КНДР. Также в ГУР МО Украины сообщили, что в России вблизи с границей с Украиной размещены более 7 тысяч военных из КНДР, которые снаряжены "по-пехотному".

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Маски сорваны

"Китай стоит за этим процессом, он верифицировал восстановление системы коллективной безопасности между Россией и КНДР. Доказательством этого является, в частности, темпы, количество и объемы переговоров между Москвой и Китаем и им и Северной Кореей, а также ими всеми между собой", – отметил он.

Также это доказывают объёмы поддержки, которые предоставляются из Китая России и Северной Корее.

В то же время США сейчас заняты президентскими выборами, которые должны состояться 5 ноября. Однако позиция Вашингтона, по мнению Харитонова, будет никакая.

Все его призывы к Пекину действовать направлены на то, чтобы поставить КНР в более неудобное положение, продемонстрировать в дальнейшем его позицию и сорвать с него маску. Ведь Китай, как было признано на Вашингтонском саммите НАТО, является ключевым фактором войны в Украине.

От военного сотрудничества России и Северной Кореи только плюсы для Китая, по его мнению, ведь с одной стороны ему больше не нужно своими силами содержать Северную Корею. В общем 98,3% внешней торговли КНДР приходится на Китай, и именно он разрабатывает северокорейское современное оружие. Однако Пекин боялся продавать Пхеньяну напрямую эти технологии, потому что бы это разрушало остатки санкционного режима ООН.

Теперь маски сорваны, и у Китая есть полностью подконтрольная Россия, которая это делает за него. Фактически КНДР разблокируется как мощное военно-промышленное государство,

– отметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Россия будет передавать Северной Корее многочисленные технологии. В частности, Пхеньян осуществил успешный запуск баллистической межконтинентальной ракеты, что свидетельствует о прогрессе в северокорейской ракетной программе.

Сейчас КНДР фактически превращается в "Беларусь в Азии", которая сможет самостоятельно начать войну против соседних государств, например, Южной Кореи и Японии,

– предположил он.

Даже небольшая война в этом регионе или большая ракетная провокация КНДР против Южной Кореи, Японии по военно-промышленным объектам будет означать срыв глобальной сети снабжения, системы безопасности США. Ведь если будут критические потери для Южной Кореи и Японии, не будет эффективного развития ни НАТО, ни сети безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такую карту Си Цзиньпин всегда может разыграть, а до того, как он это не сделал, планируя свое наступление на Тайвань, будет выступать медиатором, мол, идите на уступки, например, отказывайтесь от Украины, и я смогу деэскалировать ситуацию на Корейском полуострове.

Это типичная практика Си Цзиньпина,

– подчеркнул Артур Харитонов.

К слову, советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Китай не может надавить на КНДР, хотя и влиял на процессы в этой стране. Сегодня, по его мнению, Пхеньян не будет придерживаться договоренности даже с Пекином, ведь КНДР хочет воевать и ищет возможности реализовать эту функцию. Сейчас Северная Корея нашла "зонтик" в виде России.