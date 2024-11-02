Результаты этих выборов ждут не только в США, но и во всем мире. Когда же они будут, расскажет 24 Канал.

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Когда будут результаты выборов в США

В общем, выборы имеют фиксированную дату – вторник после первого понедельника ноября. На этот раз это 5 ноября 2024 года. Хотя здесь есть нюансы, ведь многие американцы имеют возможность проголосовать досрочно. Таким правом, например, уже воспользовался действующий президент Джо Байден.

Избирательные участки в Соединенных Штатах откроются в 5:00 – 7:00 и будут работать до 18:00 – 20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После того, как избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.

Результаты выборов станут известны уже в ночь на 6 ноября, однако если разница будет минимальной, то есть вероятность, что подсчет может затянуться.

Официально Коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года (определенный законом первый вторник после второй среды декабря). Заметим, в случае, если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства в Коллегии выборщиков, то президента США будет определять Палата представителей. Там сейчас большинство у Республиканской партии, однако, такой сценарий считается маловероятным. Сейчас такое было только два раза – в 1800 и 1824 годах.

После того, как голоса будут подсчитаны, у кандидатов есть 2 месяца на то, чтобы обжаловать результаты выборов.

Окончательные результаты выборов должны быть утверждены в Конгрессе 5 января 2025 года. Уже после этого должна состояться инаугурация – традиционно она проходит через две недели после утверждения результатов выборов. К этому времени Джо Байден будет сохранять свои полномочия президента.

Заметим, что выборы-2024 будут большим испытанием для электоральной системы США. Они важны и для Украины, поскольку наше государство сейчас очень зависимо от политической стабильности своего главного союзника в войне с Россией. Все о выборах в США, читайте в материале 24 Канала.