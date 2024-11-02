На результати цих виборів чекають не лише в США, а й у всьому світі. Коли ж вони будуть, розповість 24 Канал.

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Коли будуть результати виборів у США

Загалом, вибори мають фіксовану дату – вівторок після першого понеділка листопада. Цього разу це 5 листопада 2024 року. Хоча тут є нюанси, адже чимало американців мають можливість проголосувати достроково. Таким правом, наприклад, вже скористався чинний президент Джо Байден.

Виборчі дільниці у Сполучених Штатах відкриються о 5:00 – 7:00 й працюватимуть до 18:00 – 20:00 у різних штатах та в різних часових поясах. Після того, як виборчі дільниці закриються, почнеться підрахунок голосів.

Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, однак якщо різниця буде мінімальною, то є ймовірність, що підрахунок може затягнутися.

Офіційно Колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США 17 грудня 2024 року (визначений законом перший вівторок після другої середи грудня). Зауважимо, у випадку, якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості у Колегії виборщиків, то президента США визначатиме Палата представників. Там зараз більшість у Республіканської партії, проте, такий сценарій вважається малоймовірним. Наразі таке було лише два рази – у 1800 та 1824 роках.

Після того, як голоси будуть підраховані, в кандидатів є 2 місяці на те, щоб оскаржити результати виборів.

Остаточні результати виборів повинні бути затверджені у Конгресі 5 січня 2025 року. Вже після цього має відбутися інавгурація – традиційно вона проходить через два тижні після затвердження результатів виборів. До цього часу Джо Байден буде зберігати свої повноваження президента.

Зауважимо, що вибори-2024 будуть великим випробуванням для електоральної системи США. Вони є важливими і для України, оскільки наша держава нині дуже залежна від політичної стабільності свого головного союзника у війні з Росією. Все про вибори у США, читайте в матеріалі 24 Каналу.