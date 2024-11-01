Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант, экс-глава службы внешней разведки Украины экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк, отметив, что лидер республиканцев имеет целью лишь свой бизнес. Также он рассказал о новой инициативе от США по развитию украинского оружия.

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Чего ожидать от США после выборов

По мнению экс-руководителя ГУР, Трамп не имеет плана мирного урегулирования войны. Если же он все же существует – это будет его бизнес-план, который будет заключаться в продаже оружия Украине. Ранее от Трампа уже звучали обвинения в сторону администрации Джо Байдена по поддержке Украины, а сами республиканцы блокировали предоставление военной помощи.

Поэтому ожидать от Трампа какой-то другой политики, кроме того, что Путин его друг, а сам он очень непредсказуем, не стоит. Большинство рисков для нас будет именно от Трампа,

– подчеркнул Кондратюк.

Относительно Камалы Харрис, она есть в администрации Байдена. Хотя действующий президент США оказывал Украине военную помощь, она была для того, что не проиграть, а не чтобы выиграть. Байден обещал наказать Россию за вторжение, наложить на страну-агрессора "смертельные" санкции, но этого не произошло. Более того, США пока не дала разрешение наносить удары в глубь России западным оружием.

Однако экс-руководитель ГУР рассказал, что сейчас США согласились на развитие украинских возможностей. Прежде всего говорится о дальних дронах для ударов по военным целям на территории страны-агрессора.

США подтвердили, что выделят 1,5 миллиарда долларов именно для финансирования нашего производства этих дронов. Ранее американцы выделяли деньги только для производства оружия на территории США. Сегодня этот подход изменился,

– отметил Кондратюк.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих законных территорий, независимо от результатов выборов в США или действий России. Он подчеркнул, что если Трамп, в случае его победы, захочет просто заставить Украину отдать все, то это невозможно.