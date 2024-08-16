Путіну треба лояльніший лідер: чи можливий переворот у Білорусі

Наступного року у Білорусі можуть відбутися так звані президентські вибори. Для Путіна це шанс знайти для себе лояльнішу людину, ніж Лукашенко.

Навіть якщо здається, що Лукашенко у всьому слухається Путіна, то насправді це не зовсім так. Детальніше про це 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Путіну потрібен лояльніший лідер

Білоруські ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують, що режим Олександра Лукашенка нібито визначився з датою так званих президентських виборів. Вони заплановані на 23 лютого 2025 року.

Ще раніше самопроголошений президент Білорусі говорив, що планує брати участь у наступних виборах. Але без втручання Росії, звично, не обійдеться.

Путіну потрібен лояльніший білоруський лідер. Путін та Лукашенко не є друзями, тому що Лукашенко свого часу виплекав ідею "Союзної держави", а потім прийшов молодий підполковник ФСБ і все йому перегидив. Тож Лукашенко фактично втратив можливість очолити Союзну державу Білорусі та Росії,

– наголосив Євген Магда.

"Союзна держава" – наддержавне утворення Росії та Білорусі, яке сформувалося у 1998 році, з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним, ринковим та культурним простором.

Тим часом білоруський народ, що підтверджується соцопитуваннями, не хоче йти воювати, адже не розуміє для чого йому це.

Тож Росія серйозно розглядає варіанти з фактичною окупацією (Білоусі – 24 Канал). Тобто зараз це гібридна окупація. На мою думку, Лукашенко все ж керує силовиками та тримає ситуацію під контролем. Але його можливе знищення чи усунення – це сценарій, за якого на чолі Білорусі його змінить більш проросійський політик, який не тягнутиме з тим, щоб присягнути Путіну на вірність,

– підкреслив Магда.

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Лукашенко сам усе розуміє

До того ж за останній рік Лукашенко мав доволі кепський вигляд на публіці. Це було у Москві під час так званого "параду побєди", коли він навіть не міг пересуватися сам. А також нещодавно на саміті ШОС в Астані. Тоді Лукашенко сам визнав, що погано почувається та "потребує відпочинку".

Припускаю, що на зустрічах з Путіним він нічого не п'є та не їсть, тому що хоче усе сам контролювати та координувати. Він не ризикне їсти у компанії Путіна. Лукашенко чітко усвідомлює, що він ситуативний союзник Москви. Білорусь потрібна Росії лише як формально незалежна держава,

– зазначив директор Інституту світової політики.

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