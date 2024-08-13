Цікаві новини приходять з Білорусі

Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але навіть якщо й так, то насправді не можна сказати, що новина таки нова. У 2022 році Білорусь стала першою країною, яка передавала техніку та боєприпаси Росії, коли та зіткнулася з проблемою високих втрат і обмежених можливостей щодо їх компенсації.

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Наприклад, у 2022 році лише з 969-ї бази резерву танків вивезли понад 100 одиниць танків Т-72А. Боєприпаси були вивезені в кількості понад 65 тисяч тонн.

У нинішній ситуації, катастрофічних втрат російських окупаційних військ і відкриття ще й Курського напряму, до якого російське командування не було готове, запит про техніку від Росії цілком логічний і передбачуваний.

Крім того, з Білорусі вирушають розрахунки підрозділів ракетних військ та артилерії на полігон Росії для відпрацювання питань бойового застосування. Не виключено, що саме в межах проведення цих заходів до Росії буде перекинута й техніка.

Але, що найцікавіше, то це те, що інформація про передачу техніки стосується діючих підрозділів. А це наводить на запитання – а що сталося зі складами та арсеналами? Невже Лукашенко у 2022 році дозволив їм усе спустошити, а тепер доводиться віддавати те, що в комплекті?

Загалом це цікава інформація до роздумів.