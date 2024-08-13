Интересные новости приходят из Беларуси

Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но даже если и так, то на самом деле нельзя сказать, что новость таки новая. В 2022 году Беларусь стала первой страной, которая передавала технику и боеприпасы России, когда та столкнулась с проблемой высоких потерь и ограниченных возможностей по их компенсации.

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Например, в 2022 году только с 969-й базы резерва танков вывезли более 100 единиц танков Т-72А. Боеприпасы были вывезены в количестве более 65 тысяч тонн.

В нынешней ситуации, катастрофических потерь российских оккупационных войск и открытие еще и Курского направления, к которому российское командование не было готово, запрос о технике от России вполне логичен и предсказуем.

Кроме того, из Беларуси отправляются расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигон России для отработки вопросов боевого применения. Не исключено, что именно в рамках проведения этих мероприятий в Россию будет переброшена и техника.

Но, что самое интересное, то это то, что информация о передаче техники касается действующих подразделений. А это наводит на вопрос – а что произошло со складами и арсеналами? Неужели Лукашенко в 2022 году позволил им все опустошить, а теперь приходится отдавать то, что в комплекте?

В общем это интересная информация к размышлению.