Путину нужен более лояльный лидер: возможен ли переворот в Беларуси

В следующем году в Беларуси могут состояться так называемые президентские выборы. Для Путина это шанс найти для себя более лояльного человека, чем Лукашенко.

Даже если кажется, что Лукашенко во всем слушается Путина, то на самом деле это не совсем так. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Путину нужен более лояльный лидер

Белорусские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что режим Александра Лукашенко якобы определился с датой так называемых президентских выборов. Они запланированы на 23 февраля 2025 года.

Еще раньше самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что планирует участвовать в следующих выборах. Но без вмешательства России, привычно, не обойдется.

Путину нужен более лояльный белорусский лидер. Путин и Лукашенко не являются друзьями, потому что Лукашенко в свое время взлелеял идею "Союзного государства", а потом пришел молодой подполковник ФСБ и все ему перегидил. Поэтому Лукашенко фактически потерял возможность возглавить Союзное государство Беларуси и России,

– отметил Евгений Магда.

"Союзное государство" – надгосударственное образование России и Беларуси, которое сформировалось в 1998 году, с поэтапно организованным единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

Между тем белорусский народ, что подтверждается соцопросами, не хочет идти воевать, ведь не понимает для чего ему это.

Поэтому Россия серьезно рассматривает варианты с фактической оккупацией (Белоуси – 24 Канал). То есть сейчас это гибридная оккупация. По моему мнению, Лукашенко все же руководит силовиками и держит ситуацию под контролем. Но его возможное уничтожение или устранение – это сценарий, при котором во главе Беларуси его сменит более пророссийский политик, который не будет тянуть с тем, чтобы присягнуть Путину на верность,

– подчеркнул Магда.

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Лукашенко сам все понимает

К тому же за последний год Лукашенко имел довольно скверный вид на публике. Это было в Москве во время так называемого "парада победы", когда он даже не мог передвигаться сам. А также недавно на саммите ШОС в Астане. Тогда Лукашенко сам признал, что плохо себя чувствует и "нуждается в отдыхе".

Предполагаю, что на встречах с Путиным он ничего не пьет и не ест, потому что хочет все сам контролировать и координировать. Он не рискнет есть в компании Путина. Лукашенко четко осознает, что он ситуативный союзник Москвы. Беларусь нужна России только как формально независимое государство,

– отметил директор Института мировой политики.

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