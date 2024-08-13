Такое мнение в эфире 24 Канала высказал белорусский оппозиционер Франак Вячорка, отметив, что Лукашенко своими приказами пытается создать ситуацию, чтобы Украина оттянула свои силы от линии фронта на северное направление. Таким образом Лукашенко выслуживается перед Путиным, как это делал и раньше.

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Воспринимать серьезно заявления Лукашенко не стоит

Белорусский оппозиционер отметил, что вряд ли можно серьезно относиться к заявлениям и приказам Лукашенко. Он отметил, что белорусская армия не хочет воевать и Лукашенко об этом знает. Кроме того, по его мнению, Украина сегодня гораздо лучше подготовлена, а все приграничные территории готовы к обороне.

Когда будет приказ белорусской армии воевать с Украиной, я в это мало верю, то вероятнее, что белорусы объединятся с украинцами, чтобы свергнуть обоих диктаторов. Лукашенко пускает пыль в глаза, пытается создать хаос, давление. Ничем больше, чем информационно-психологической операцией это не назвать,

– уверен Вячорка.

Единственное, что контролирует Лукашенко в Беларуси – репрессии

Относительно зависимости Лукашенко от Путина, белорусский оппозиционер считает, что 2 диктаторских режима уже слились в единое целое. Экономика, политика, военная сфера в Беларуси находятся в руках Кремля. По его словам, Лукашенко сейчас контролирует в своей стране только репрессии.

Лукашенко выполняет волю Путина, иногда он имеет пространство для маневра, иногда делает определенные импровизации. Ему важно существовать в международных медиа, поэтому он постоянно озвучивает провокационные заявления о ядерном оружии, войне против НАТО, чтобы его цитировали. Для него цитирование – это существование, чтобы его воспринимали как отдельный субъект, а не марионетку Путина,

– подчеркнул Вячорка.

Путину важно держать Беларусь, как буферную зону

Вячорка прогнозирует, если будет приказ Беларуси воевать против Украины, это сыграет и против Лукашенко, и против Путина. Белорусский оппозиционер склонен считать, что все-таки этого не произойдет, потому что Путин крайне заинтересован держать Беларусь как буферную зону.

"Как во время Второй мировой войны Гитлер был заинтересован держать режим Виши во Франции, так же и Путин держит Лукашенко, стоит он дешево, позволяет пролетать российским дронам над своей территорией, ничего взамен не требует, кроме поддержки. Для Лукашенко это вопрос его выживания, без Путина он "повалится" за 2 – 3 дня", – считает Вячорка.