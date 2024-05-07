Александр Лукашенко не обошел тему ядерного оружия. Он в очередной раз повторил нарратив о том, что оно нужно для того, чтобы защищаться, передает 24 Канал.
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"Оружие сдерживания"
Ядерный шантаж – один из любимых методов друга Лукашенко, а именно российского президента Владимира Путина. Неудивительно, что он повторяет его слова.
Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет,
– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Ранее Россия разместила на территории его государства свое ядерное оружие.
Беларусь решила проверить "ядерные подразделения"
- Белорусы после угроз Запада ядерным оружием своих российских хозяев тоже решили помахать ядерной дубиной, которую им дали подержать. В вооруженных силах Беларуси тоже объявили о "проверке" ядерного оружия.
- В рамках запланированного мероприятия белорусы планируют перебазировать часть сил и средств авиации на запасной аэродром.
- С последующим перебазированием технического состава пособники оккупантов планируют отработать подготовку к применению нестратегического ядерного оружия.
- Путин 6 мая снова прибегнул к ядерным угрозам Западу. Российское минобороны объявило ядерные учения, которые они якобы хотят провести как "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России". Враг планирует привлечь в своих военных игрищах силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.