Александр Лукашенко не обошел тему ядерного оружия. Он в очередной раз повторил нарратив о том, что оно нужно для того, чтобы защищаться, передает 24 Канал.

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"Оружие сдерживания"

Ядерный шантаж – один из любимых методов друга Лукашенко, а именно российского президента Владимира Путина. Неудивительно, что он повторяет его слова.

Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Ранее Россия разместила на территории его государства свое ядерное оружие.

Беларусь решила проверить "ядерные подразделения"