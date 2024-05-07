Олександр Лукашенко не оминув тему ядерної зброї. Він вкотре повторив наратив про те, що вона потрібна для того, аби захищатись, передає 24 Канал.
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"Зброя стримування"
Ядерний шантаж – один із улюблених методів друга Лукашенка, а саме російського президента Владіміра Путіна. Не дивно, що він повторює його слова.
Це зброя стримування. Це зброя захисту. Ніхто в наступ із цією зброєю не піде,
– сказав самопроголошений президент Білорусі.
Раніше Росія розмістила на території його держави свою ядерну зброю.
Білорусь вирішила перевірити "ядерні підрозділи"
- Білоруси після погроз Заходу ядерною зброєю своїх російських хазяїв теж вирішили помахати ядерною дубиною, яку їм дали потримати. В збройних силах Білорусі теж оголосили про "перевірку" ядерної зброї.
- У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром.
- З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Путін 6 травня знову вдався до ядерних погроз Заходу. Російське міноборони оголосило ядерні навчання, які вони нібито хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". Ворог планує залучити в своїх військових ігрищах сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот.