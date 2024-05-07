Олександр Лукашенко не оминув тему ядерної зброї. Він вкотре повторив наратив про те, що вона потрібна для того, аби захищатись, передає 24 Канал.

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"Зброя стримування"

Ядерний шантаж – один із улюблених методів друга Лукашенка, а саме російського президента Владіміра Путіна. Не дивно, що він повторює його слова.

Це зброя стримування. Це зброя захисту. Ніхто в наступ із цією зброєю не піде,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Раніше Росія розмістила на території його держави свою ядерну зброю.

Білорусь вирішила перевірити "ядерні підрозділи"