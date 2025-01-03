У Путіна не залишилось часу: за яких умов він може погодитись на перемовини

Кремль продовжує підіймати ставки, коли застосовує балістичну ракету "Орешник" чи коли Сєргєй Лавров заявляє, що Росію не влаштовує "мирний план" команди Дональда Трампа. Так росіяни готуються до можливих переговорів.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що Росія продовжує наполягати на тому, що їй не потрібні жодні перемир'я. Вона хоче укласти мирну угоду, навіть не з Україною, а зі Сполученими Штатами щодо поділу сфер впливу, гарантій на кшталт тих, що Київ не вступить у НАТО.

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Кремль максимально підняв ставки

"Росіяни будуть крутити цю тезу навіть не до 20 січня, а ще довше, тому що реальний рух у бік перемовин може розпочатися, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа і його команда представить реальний мирний план", – пояснив політолог.

З цим планом Білий дім звернеться спочатку до України та європейських країн, і після певних консультацій матиме контакт з Росією.

Оскільки зараз нічого подібного не відбувається, Росія, за його словами, заповнює собою інформаційний простір, вкидаючи власні наративи. І коли перемовини розпочнуться, вони планують стартувати з тих позицій, які завчасно озвучили.

Путін планує після цього зменшити ставки і подавати це як певні "поступки" з боку Росії,

– наголосив Рейтерович.

Зараз Кремль максимально підняв ставки, і йому залишається, за словами політолога, реально використати, наприклад, тактичну ядерну зброю або провести ядерні випробування на території Росії.

Також Путін може згадувати про "Орешник" чи навіть ще раз застосувати його. Однак незрозуміло, скільки Росія ще має таких систем.

За припущенням експертів, у росіян є усього 2 системи "Орешник", а загалом було 3 – 4 одиниці, і запуск по території України 21 листопада 2024 року був другим. Перша ракета десь впала, не долетівши до цілі.

Однак, оскільки удар "Орешником" не справив враження, на яке розраховував Кремль, він вкидає тези про те, що "Росія буде воювати стільки, скільки треба" і нібито зможе досягнути своїх цілей.

Проблема Путіна полягає в тому, що у нього обмежений час і немає в запасі кількох років на здійснення поступової політики. Йому потрібно швидко отримати якісь результати, але на це він не має ресурсів,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тому він підіймає ставки і шантажує, шукає підтримки серед європейських країн. Путін думає, додав політолог, що у такий спосіб змусить Захід і Україну сісти з ним за стіл переговорів на його умовах.

Нагадаємо, аналітики ISW відзначили, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ відзначив, що передумовою для початку мирних перемовин має стати буцімто відмова України від свого права на суверенітет і територіальну цілісність. У ISW вважають, що Москва у такий спосіб, можливо, намагається нав’язати Києву "нереалістичні вимоги", які порушують міжнародне право. Ціль Кремля – завадити "законним добросовісним переговорам".