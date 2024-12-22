Як Путін залякує Трампа через Україну

Путін знову виступив з погрозами на адресу України. Цього разу через масовану атаку безпілотників по Казані. Російський очільник заявив, що руйнувань в самій Україні буде значно більше, а згодом доручив провести бойове випробування комплексу "Орєшнік", який останнім часом згадується практично у кожній промові Путіна.

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Варто нагадати, що ще рік тому, коли також була атака на Казань, Владімір Путін взагалі не коментував цю подію. Зараз він виглядає зовсім по-іншому – він розлючений і готовий помститися. Але адресатом цих заяв є зовсім не українське керівництво.

Досвідчений слідчий КДБ Путін зараз працює з новим клієнтом – Дональдом Трампом. Він фактично експлуатує всі страхи й комплекси майбутнього американського президента. Трамп говорить про величезні руйнування в Україні, а Путін підтверджує, що їх буде більше. Трамп побоюється ядерної війни, а Путін підкреслює, що застосування "Орєшніка" призведе до наслідків, які можна буде поєднати з наслідками застосування ядерної зброї й при цьому Росія не порушуватиме своїх міжнародних зобов'язань.

Ідея досить проста – переконати команду Трампа, що закінчення війни в Україні відповідає інтересам США, але питання умов її закінчення має залежати від того, як Трамп домовиться з Путіним. Мовляв, Трампу краще не висувати якісь умови до Кремля, а погодитися з пропозиціями Путіна щодо закінчення війни.

Про ці умови ми вже всі знаємо – нерозширення НАТО через колишні радянські республіки та виведення найновіших озброєнь країн НАТО з територій, які увійшли до складу Альянсу після 1997 року.

Путін ніби пропонує американському керівництву зробити вибір:

між загрозою нового ядерного конфлікту на території Європи й припиненням війни між Росією та Україною;

між загрозою повного руйнування українських територій і можливістю припинення війни на російських умовах, за яких окупована територія України буде повністю контролюватися Росією, а та територія, яка залишиться під контролем Києва, стане васальною державою.

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Продуманий політичний план агресора

Це і є той вибір, який Путін хотів би поставити перед Трампом. Це і є те закінчення війни, яке Путін хотів би продемонструвати росіянам як перемогу. Це закінчення війни, яке дозволить Росії стати політичним гегемоном Європи й сприяти перемозі на президентських і парламентських виборах у країнах Європи представникам ультраправил та ультралівих політичних сил, які орієнтуюся на Кремль.

Ну і не тільки на Кремль. Варто нагадати, що частина цих політичних сил чудернацьким способом поєднує свою готовність домовлятися з керівництвом Росії з очевидними симпатіями до Трампа, Ілона Маска й інших представників ультраконсервативного політичного кола у Республіканській партії США. А, може, і не чудернацьким.

Може, таки європейські політики усвідомлюють, що мовиться про певні спільні цінності, й ці цінності треба захищати, зокрема, відмовляючись від підтримки України та погоджуючись з ідеєю того, що колишні радянські республіки є очевидною сферою впливу для Росії. Такі ідеї неодноразово висловлювалися до початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну.

У мене нема жодних сумнівів, що якщо цей великий напад призупиниться, представники такого бачення подальшого розвитку подій у Європі знову будуть в голос говорити про свої симпатії навіть не до Путіна, а до шовіністичних ідей, з якими Росія продовжує і сьогодні виступати у Європі.

Щоб усі ці марення Путіна здійснилися, йому треба залякати Трампа. А щоб залякати Трампа, Путіну треба перетворити Україну на полігон для своїх людиноненависницьких експериментів.

Ну і звичайно – відбувається процес залякування Трампа через залякування України, через постійні обіцянки помсти Києву так, ніби це Україна напала на Росію, а не Росія на Україну.

Це не помста, а продуманий політичний план офіцера КДБ Росії.