"Священна війна" і гроші: як Путін мотивує росіян воювати

Путін збільшив одноразову федеральну виплату контрактникам у російській армії вдвічі – до 400 тисяч рублів. З листопада 2022 року ця виплата становила 195 тисяч рублів.

Як Путін намагається купити найманців

При цьому російський президент Владімір Путін рекомендував суб'єктам федерації додатково сплачувати 400 тисяч рублів від себе.

Читайте також Кінець ПВК "Вагнера": чому для найманців не залишилося жодних перспектив

Мінімальний цінник для найманця тепер становить 800 тисяч рублів. Де-факто – він значно вищий. Тобто ніякої "священної війни" нема – виключно загарбницька війна силами найманців.

Що тут варто зазначити. Перше – це термін. Указ розрахований на тих, хто уклав контракт з 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Попередній указ від 2 листопада 2022 року (№787) був безстроковим і технічно поширювався на "правовідносини", що виникли з 21 вересня 2022 року.

Це схоже на імітацію "треба востаннє напружитись на пару місяців". Хоча контракт – щонайменше на рік. Тобто створюються умови, щоб орда нависала ще весь наступний рік і Кремль міг це розігрувати.

Друге. Каскад підвищення цінника в регіонах разом із федеральною виплатою – це спроба уникнути масової мобілізації на тлі необхідності форсувати набір людей і організувати восени – взимку якийсь акт посилення "переговорних позицій". Одна з цілей указу – утримати максимальну кількість строковиків.

– нести до регіонів Росії інформацію про втрати. Особливо – про швидкість перетворення щасливого власника мільйонів на вміст чорного пакета або людину з інвалідністю.

Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина. Тобто зараз уже постає питання не суми, а вибору, чи йти взагалі за якісь гроші? Частина сподівається на везіння. Потрібно показувати, що везіння вже не працює.