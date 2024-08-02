Як Путін намагається купити найманців

При цьому російський президент Владімір Путін рекомендував суб'єктам федерації додатково сплачувати 400 тисяч рублів від себе.

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Мінімальний цінник для найманця тепер становить 800 тисяч рублів. Де-факто – він значно вищий. Тобто ніякої "священної війни" нема – виключно загарбницька війна силами найманців.

Що тут варто зазначити. Перше – це термін. Указ розрахований на тих, хто уклав контракт з 1 серпня по 31 грудня 2024 року. Попередній указ від 2 листопада 2022 року (№787) був безстроковим і технічно поширювався на "правовідносини", що виникли з 21 вересня 2022 року.

Це схоже на імітацію "треба востаннє напружитись на пару місяців". Хоча контракт – щонайменше на рік. Тобто створюються умови, щоб орда нависала ще весь наступний рік, і Кремль міг це розігрувати.

Друге. Каскад підвищення цінника в регіонах разом із федеральною виплатою – це спроба уникнути масової мобілізації на тлі необхідності форсувати набір людей і організувати восени – взимку якийсь акт посилення "переговорних позицій". Одна з цілей указу – утримати максимальну кількість строковиків.

Спосіб ускладнити реалізацію задуму Путіна – нести до регіонів Росії інформацію про втрати. Особливо – про швидкість перетворення щасливого власника мільйонів на вміст чорного пакета або людину з інвалідністю.

Гроші вже пів року як непомітні для пересічного росіянина. Тобто зараз уже питання не суми, а вибір – чи йти взагалі за якісь гроші? Частина сподівається на везіння. Потрібно показувати, що везіння вже не працює.