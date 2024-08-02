Как Путин пытается купить наемников

При этом российский президент Владимир Путин рекомендовал субъектам федерации дополнительно платить 400 тысяч рублей от себя.

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Минимальный ценник для наемника теперь составляет 800 тысяч рублей. Де-факто – он значительно выше. То есть никакой "священной войны" нет – исключительно захватническая война силами наемников.

Что здесь стоит отметить. Первое – это срок. Указ рассчитан на тех, кто заключил контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Предыдущий указ от 2 ноября 2022 года (№787) был бессрочным и технически распространялся на "правоотношения", возникшие с 21 сентября 2022 года.

Это похоже на имитацию "надо в последний раз напрячься на пару месяцев". Хотя контракт – минимум на год. То есть создаются условия, чтобы орда нависала еще весь следующий год, и Кремль мог это разыгрывать.

Второе. Каскад повышения ценника в регионах вместе с федеральной выплатой – это попытка избежать массовой мобилизации на фоне необходимости форсировать набор людей и организовать осенью – зимой некий акт усиления "переговорных позиций". Одна из целей указа – удержать максимальное количество срочников.

Способ усложнить реализацию замысла Путина – нести в регионы России информацию о потерях. Особенно – о скорости превращения счастливого обладателя миллионов в содержимое черного пакета или особу с инвалидностью.

Деньги уже полгода как незаметны для рядового россиянина. То есть сейчас уже вопрос не суммы, а выбор – идти ли вообще за какие-то деньги? Часть надеется на везение. Нужно показывать, что везение уже не работает.