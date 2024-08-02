Как туареги унизили вагнеровцев

Однако в резне среди барханов Мали есть интересный момент, кроме самого факта уничтожения колонны вагнеровцев с большим количеством погибших и пленных россиян.

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После истерического броска Пригожина на Москву, ЧВК "Вагнера" начала терять свое влияние в Африке. Ее постепенно выдавливали с различных площадок влияния, а самым ярким примером стала полная замена вагнеровцев в Буркина-Фасо на "Африканский корпус". Правда, темпы распространения влияния "Африканского корпуса" немного притормозили, поскольку часть их подразделений приняли участие в майском перформансе минобороны России.

В свою очередь, стоит отметить, что Мали – это последний участок, где ЧВК "Вагнера" сохраняла контроль и получала прибыль, прежде всего от золотодобычи. Важность Мали для вагнеровцев подчеркивается на том, что в этой стране присутствовал Антон Елизаров "Лотос", фактически руководитель группы. Но не помогло.

Теперь замену ЧВК "Вагнера" на "Африканский корпус" готовят по тому же принципу и сценарию, что и в Сирии.

Нынешний разгром колонны может этот процесс только ускорить, с учетом не только ослабления ЧВК "Вагнера", но и показательного унижения группы туарегами.

Для вагнеровцев не осталось никаких перспектив

Что называется, нет худа без добра. ЧВК "Вагнера" – это уже отработанный материал. Об Африке они могут забыть и не мечтать. А вот отправка "Африканского корпуса" и полная замена ими африканских участков контроля ЧВК "Вагнера" – разгрузит хотя бы одно направление на севере Харьковщины. В свою очередь, туареги показали высокий класс по нейтрализации российских наемников. Я более чем уверен, что они повторят это и с "Африканским корпусом", и не раз.

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Что касается ЧВК "Вагнера", недобитого в Африке и выдавленного отовсюду, то наемникам группы следует понимать, что после возвращения в Россию их там ждет отнюдь не веселая перспектива. Руководство будет пущено под нож, как в переносном, так и в прямом смысле. А вот рядовой состав – просто бросят на войну в Украину.

После ликвидации трио Пригожин – Чекалов – Уткин, ЧВК "Вагнера" имела последний шанс на выживание. Этот шанс был в руках амебы Антона Елизарова "Лотоса". Но амеба решила спрятаться как можно дальше от России – в Мали. Не помогло. Разгром от туарегов будет иметь последствия для ЧВК "Вагнера" гораздо более критические, чем просто десятки видео с десятками трупов и сгоревшими остовами ББМ. Это окончательный аргумент для полного вывода группы из Африки, после чего она будет окончательно зачищена в той или иной форме.

Поэтому "мясорубка" в Мали – это нечто значительно большее, чем может показаться с первого взгляда.