Камала Харрис и Украина

Администрация Байдена теперь имеет больше времени для Украины. Ранее Байден имел две должности: президент и кандидат в президенты. Теперь у него только одна работа: быть президентом.

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Это означает больше времени для политики, в частности для внешней. Людям из команды Байдена, которые работают над Украиной, будет легче привлечь его внимание. Кроме того, президент Байден теперь будет думать о своем наследии. Он знает, что любая политика, которую он хочет прикрепить к своему имени, должна быть сформулирована и реализована в течение следующих 6 месяцев.

Хотя пока невозможно быть уверенным, я предполагаю, что Украина будет занимать такое же центральное место во время президентства Харрис, как это было во время президентства Байдена. По ряду вопросов внешней политики, включая Украину, администрация Байдена исходила из традиционных предположений, которые были устаревшими, а затем быстро работала, чтобы наверстать упущенное.

Я не думаю, что так же будет при Харрис, отчасти потому, что администрация Байдена уже все наверстала. Внешнеполитическая команда вице-президента вполне может быть более решительной в отношении Украины, чем команда Байдена. Вице-президент Харрис поехала в Женеву на мирный саммит, когда стало понятно, что президент Байден не приедет на него. Справедливости ради стоит упомянуть, что президент Байден посетил Киев!

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Основная задача – победить Трампа

Однако все это гораздо менее важно, чем главная проблема, которая заключается в том, чтобы победить Дональда Трампа.

Харрис имеет больше шансов сделать это, чем Байден.

Если вы в украинских соцсетях, то имеете дело с российскими ботами и троллями, которые говорят, что Харрис непопулярна в США и не может победить. В США российские боты и тролли распространяют расизм и женоненавистничество. Российская деморализация служит одной цели: подавить любую надежду на что-то хорошее в обеих странах.

Вот основные факты. Всего через несколько дней после начала кампании Харрис сравнялась с Трампом, тогда как Байден отставал на несколько баллов. Ее кампания была энергичной и эффективной. Она мобилизовала несколько избирательных округов, которые иначе были бы равнодушны. Трамп явно боится ее (как и российские пропагандисты, которые поддерживают Трампа).

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Теперь я понимаю, что есть республиканцы, включая людей, чьими взглядами на внешнюю политику я восхищаюсь, которые утверждают, что Трамп проводил бы хорошую политику в отношении Украины. Со всем уважением, и я считаю, что это выдача желаемого за действительное. В некоторых случаях украинцы также выдают желаемое за действительное, путая продуманное предложение республиканца с собственными взглядами или вероятными будущими действиями Трампа.

Трамп = Янукович, но с харизмой

Позвольте мне объяснить, почему я считаю, что вторая администрация Трампа будет катастрофической для обеих стран.

В украинских терминах Трамп – это фигура президента-беглеца Виктора Януковича, олигарх, который хочет быть олигархом, которого поддерживают настоящие олигархи и Кремль. В отличие от Януковича, Трамп харизматичный и политически талантливый. Суть программы Трампа – трансформация американского политического порядка.

Независимо от того, удастся это или нет, попытка смены режима устранит США с международной арены на неопределенный период. Внешняя политика при администрации Трампа будет сводиться к тому, чтобы позволить России и Китаю делать то, что они хотят.

Размышляя о том, какое значение имеют США для Украины, стоит также подумать о том, какое значение будут иметь украинцы (американские украинцы) на этих выборах.

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Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты важнее других. Американцы украинского происхождения составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если Трамп выиграет эти два штата, он выиграет всеобщие выборы. Если Харрис выиграет эти два штата, то она выигрывает всеобщие выборы.

В Мичигане количество американцев украинского происхождения больше, чем процент преимущества Трампа в этом штате в 2016 году. В Пенсильвании американцев украинского происхождения больше, чем процент победы Трампа в штате в 2016 году, а также больше, чем преимущество Байдена в 2020 году.

Другими словами, голоса украинцев-американцев могут решить, будет ли существовать Украина дальше.