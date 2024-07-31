Не секрет, что Украина не имеет актуальной стратегии развития собственного ОПК. Она должна базироваться на актуальной оборонной доктрине и понимании трендов, как в секторе технологий, так и в тактиках ведения военных действий (не вчера, а завтра).
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Итак, основные тренды в оборонно-промышленном секторе до 2035 года.
Технологии и типы вооружений
1. Искусственный интеллект и автономные системы:
– увеличение роли беспилотных систем (дроны, роботы);
– развитие систем автономного принятия решений;
– ИИ для анализа больших данных, принятия решений в реальном времени, оптимизации боевых действий и снижения рисков для личного состава;
– боевые роботы: наземные, воздушные и подводные дроны, способны выполнять разведывательные, ударные и логистические задачи.
2. Гиперзвуковое оружие:
– ракеты и планирующие аппараты, способны развивать скорость более 5 махов, что делает их практически неуязвимыми для действующих систем ПВО;
– системы противодействия гиперзвуковому оружию.
3. Направленная энергия:
– лазерное и микроволновое оружие для поражения беспилотников, ракет и других целей;
– электромагнитные импульсные устройства для вывода из строя электроники противника.
4. Кибероружие и информационная война:
– программы и вирусы для атаки на информационные системы противника, в том числе и системы управления войсками, инфраструктура и финансовые институты;
– использование кибератак для достижения стратегических целей без применения физической силы;
– усиление роли кибератак и киберзащиты;
– развитие средств электронной борьбы;
– технологии противодействия дезинформации.
Заметьте Переговоры между Украиной и Россией невозможны, и все об этом знают
5. Нанотехнологии:
– улучшение характеристик материалов (легкость, прочность);
– развитие "умной" брони и камуфляжа.
6. Биотехнологии:
– разработка средств защиты от биологического оружия;
– улучшение физических возможностей военнослужащих
7. Космические технологии:
– развитие спутниковых систем связи и разведки;
– разработка оружия для поражения спутников противника и защиты собственных космических аппаратов.
8. Квантовые технологии:
– квантовая криптография для защищенной связи;
– квантовые сенсоры для улучшения систем навигации и обнаружения.
9. Не забываем о ядерном оружии и рисках его применения.
По оценкам специалистов, стран, имеющих ядерное оружие, через 10 лет будет значительно больше, чем сегодня. Это будет война на уничтожение цивилизации.
10. Но наиболее разрушительным и опасным считается тектоническое оружие. Ты не можешь ни предусмотреть его использование, ни защититься от него.
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Изменения в тактике военных действий
1. Сетецентрические войны:
– усиление роли информационного превосходства. Повышение эффективности боевых действий благодаря быстрому обмену информацией и координации действий;
– интеграция всех участников боевых действий в единую информационную сеть.
2. Гибридные войны:
– объединение традиционных военных действий с невоенными методами, такими как информационные операции, кибератаки и экономическое давление;
– усиление роли информационных и психологических операций;
– сложность определения агрессора и размывание границ между войной и миром.
3. Урбанизация конфликтов:
– увеличение числа конфликтов в густонаселенных районах;
– необходимость разработки новых тактик и вооружений для ведения боевых действий в городах с минимальными потерями среди мирного населения.
4. Распределенные операции:
– переход от крупных формирований к небольшим, высокомобильным группам;
– усиление роли специальных операций.
5. Роботизация поля боя:
– увеличение использования беспилотных и автономных систем;
– снижение прямого участия человека в боевых действиях.
6. Бесконтактные войны:
– увеличение дистанции ведения боя;
– развитие дальнобойных высокоточных систем вооружения.
7. Когнитивная война:
– усиление влияния на восприятие и принятие решений противника;
– развитие технологий манипуляции информацией.
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8. Информационное противоборство:
– важность контроля над информационным пространством для формирования общественного мнения и достижения психологического преимущества над противником;
– распространение дезинформации и фейковых новостей как инструмент ведения войны.
9. Многодоменные операции:
– интеграция действий в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве;
– развитие систем управления многодоменными операциями.
Ключевые выводы
- Увеличение роли технологий и автоматизации в военных действиях.
- Смещение акцента на информационное преимущество и когнитивные аспекты войны.
- Изменение характера конфликтов в сторону более распределенных и гибридных форм.
- Усиление взаимосвязи между различными доменами ведения военных действий.
- Растущая важность защиты критической инфраструктуры, в частности космических и киберактивов.
Но самые интересные выводы содержатся в новости о том, что мировые миллиардеры строят себе бункеры в безопасных регионах, которые позволят им пережить апокалипсис несколько лет. В частности, в декабре журнал Wired сообщил, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta и один из самых богатых людей на планете, строит на Гавайях комплекс стоимостью 100 миллионов долларов.