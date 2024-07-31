Волна увеличений выплат для наемников в России

В качестве фона к заявлениям Набиуллиной появилась новость об увеличении разовой выплаты наемникам на Чукотке с 400 тысяч рублей до 500 тысяч.

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Население Чукотского автономного округа – 48 тысяч жителей. Их мужчин трудоспособного возраста чуть меньше 14 тысяч. С февраля 2022 года мы зафиксировали 70 погибших на войне против Украины с Чукотки. Регион потерял 50 человек убитыми на 10 тысяч трудоспособных мужчин, что формально делает его четвертым по уровню относительных потерь. Хуже ситуация только в Тыве, Бурятии и на Сахалине.

Но даже при этих мизерных в абсолютном значении цифрах до Чукотки доводят какой-то план отправки населения на войну. Кроме новости об увеличении разовой выплаты наемникам в Москве до 1,9 миллиона рублей, этот процесс не останавливается и в других регионах.

С 27 июля подняли выплаты в Ростове – до 1,2 миллиона рублей. Предыдущий уровень – 700 тысяч – был установлен 2 апреля. То есть скачок за неполных 4 месяца произошел на полмиллиона рублей. Так и хочется спросить – а что случилось?

25 июля с 305 тысяч до 705 тысяч (более чем вдвое) разовую выплату повысили власти Челябинской области, где на днях эффектно прорвало дамбу. Этот регион имеет средний по России уровень зафиксированных относительных потерь (19 человек на 10 тысяч трудоспособных мужчин), но в абсолютных числах это 1 864 человека, которые известны поименно (5 место в России). На самом деле – по меньшей мере вдвое больше.

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С 24 июля город Миас (Челябинская область) решил добавить 100 тысяч рублей разовой выплаты от себя. То есть наемники из Миаса получат: 705 тысяч от региона + 100 тысяч от города + 195 тысяч от минобороны. Итого – 1 миллион рублей одному лицу.

По состоянию на сегодня в нашей базе есть 107 убитых из Миаса, общее население которого – 147 тысяч человек. Относительное число потерь – 24 на 10 тысяч мужчин трудоспособного возраста, то есть выше, чем в среднем по Челябинской области. Реальное число – еще выше. Похоже, даже в таком регионе уровень потерь достиг болевого порога, после которого снижается поток наемников.

Богатые россияне пытаются купить жизнь бедных

В связи с этим вспомним заявление главкома Александра Сырского о намерениях российского командования до конца года увеличить группировку против Украины до 690 тысяч человек, то есть на 170 тысяч за условных 5 месяцев.

Посчитаем.

Россияне говорят, что набирают за месяц 30 тысяч человек. То есть до конца года они должны набрать 150 тысяч в текущем режиме, чтобы компенсировать потери. А надо еще 170 тысяч сверху.

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Если действовать без резких движений, то им нужно увеличить набор, грубо говоря, вдвое, чтобы с учетом раненых, которые возвращаются в строй, плавно выйти на желаемое количество.

Крысиные бега с мешками денег за наемниками показывают, что желающих недостаточно. При этом Набиуллина говорит, что с кадрами уже есть проблема. Изъятие на войну еще более 300 тысяч человек до конца года – это дополнительная финансовая нагрузка и большой негатив для гражданских секторов. Плюс социальный момент – за этот период Россия получит не менее 100 тысяч человек с инвалидностью.

300 тысяч человек можно набрать в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, а также немного прижав другие крупные города. Поэтому столицы, которые собирают ренту со всей страны, начали задирать ценник, чтобы купить жизнь менее счастливых граждан.

У нас ситуация тяжелее. Но все больше цифр свидетельствуют, что ближайшие полгода станут для России серьезным испытанием, когда разведчикам придется умерить аппетиты и прикрутить тон ультиматумов. Они по традиции будут действовать нахрапом и блефовать, но вот такая реальность.