Хвиля збільшень виплат для найманців у Росії

Як тло до заяв Набіулліної з'явилася новина про збільшення разової виплати найманцям на Чукотці з 400 тисяч рублів до 500 тисяч.

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Населення Чукотського автономного округу – 48 тисяч жителів. Їхніх чоловіків працездатного віку є трохи менше як 14 тисяч. З лютого 2022 року ми зафіксували 70 загиблих на війні проти України з Чукотки. Регіон втратив 50 осіб убитими на 10 тисяч працездатних чоловіків, що формально робить його четвертим за рівнем відносних втрат. Гірша ситуація тільки в Тиві, Бурятії та на Сахаліні.

Але навіть за цих мізерних в абсолютному значенні цифр до Чукотки доводять якийсь план відправлення населення на війну. Крім новини про збільшення разової виплати найманцям в Москві до 1,9 мільйона рублів, цей процес не зупиняється й в інших регіонах.

З 27 липня підняли виплати в Ростові – до 1,2 мільйона рублів. Попередній рівень – 700 тисяч – був встановлений 2 квітня. Тобто стрибок за неповних 4 місяці відбувся на півмільйона рублів. Так і хочеться спитати – а що трапилося?

25 липня з 305 тисяч до 705 тисяч (понад удвічі) разову виплату підвищила влада Челябінської області, де днями ефектно прорвало дамбу. Цей регіон має середній по Росії рівень зафіксованих відносних втрат (19 осіб на 10 тисяч працездатних чоловіків), але в абсолютних числах це 1 864 особи, які відомі поіменно (5 місце у Росії). Насправді – щонайменше вдвічі більше.

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З 24 липня місто Міас (Челябінська область) вирішило додати 100 тисяч рублів разової виплати від себе. Тобто найманці з Міасу отримають: 705 тисяч від регіону + 100 тисяч від міста + 195 тисяч від міноборони. Разом – 1 мільйон рублів одній особі.

Станом на сьогодні в нашій базі є 107 убитих з Міасу, загальне населення якого – 147 тисяч людей. Відносне число втрат – 24 на 10 тисяч чоловіків працездатного віку, тобто вище, ніж у середньому у Челябінській області. Реальне число – ще вище. Схоже, навіть у такому регіоні рівень втрат досягнув больового порога, після якого знижується потік найманців.

Багаті росіяни намагаються купити життя бідних

У зв'язку з цим згадаємо заяву головкома Олександра Сирського про наміри російського командування до кінця року збільшити угруповання проти України до 690 тисяч осіб, тобто на 170 тисяч за умовних 5 місяців.

Порахуємо.

Росіяни кажуть, що набирають за місяць 30 тисяч осіб. Тобто до кінця року вони мають набрати 150 тисяч у поточному режимі, щоб компенсувати втрати. А треба ще 170 тисяч згори.

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Якщо діяти без різких рухів, то їм потрібно збільшити набір, грубо кажучи, удвічі, щоб з урахуванням поранених, які повертаються в стрій, плавно вийти на бажану кількість.

Щурячі біги з мішками грошей за найманцями показують, що охочих недостатньо. При цьому Набіулліна каже, що з кадрами вже є проблема. Вилучення на війну ще понад 300 тисяч осіб до кінця року – це додаткове фінансове навантаження і великий негатив для цивільних секторів. Плюс соціальний момент – за цей період Росія отримає щонайменше 100 тисяч людей з інвалідністю.

300 тисяч осіб можна набрати у столичних регіонах – Москві, Санкт-Петербурзі, Московській області, а також трохи притиснувши інші великі міста. Тому столиці, які збирають ренту з усієї країни, почали задирати цінник, щоб купити життя менш щасливих громадян.

У нас ситуація важча. Але все більше цифр свідчать, що найближчі пів року стануть для Росії серйозним випробуванням, коли розвідникам доведеться стримати апетити і прикрутити тон ультиматумів. Вони за традицією діятимуть нахрапом і блефуватимуть, але ось така реальність.