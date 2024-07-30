У цьому контексті програма реінтеграції "Кіберзахисники" виступає як важливий крок для посилення нашої цифрової оборони. Вона не лише допомагає покращити навички захисту інформації, а й створює сильну спільноту професіоналів, готових забезпечити надійний захист у нашому цифровому середовищі.

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Програма "Кіберзахисники": важлива й унікальна ініціатива для українських ветеранів

"Кіберзахисники" – це державна ініціатива для українських ветеранів й ветеранок, які відчувають покликання захищати нашу країну у цифровому просторі. Проєкт має на меті надати їм комплексну підтримку на шляху нових кар'єрних можливостей у сфері кібербезпеки. Він реалізовується Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) та компанією Cyber Unit Technologies за підтримки НКЦК при РНБО України та Міністерства у справах ветеранів України.

Програма "Кіберзахисники" пропонує безкоштовне навчання у сфері кібербезпеки для ветеранів і ветеранок, допомагаючи їм знайти роботу як у державному, так і в приватному секторі. Навчання в межах програми охоплює основи кібербезпеки, вивчення англійської мови, індивідуальне кар'єрне консультування і психосоціальну підтримку.

Це комплексний підхід, що забезпечує ветеранам не лише технічні знання, а й необхідні навички для успішної інтеграції в соціум і кар'єрного зростання.

За час дії реінтеграційної програми "Кіберзахисники" понад 100 українських захисників і захисниць опановували знання і навички у сфері кібероборони та кіберзахисту. Завдяки програмі вони стануть більш конкурентоспроможними на ринку праці як у державному, так і в приватному секторах.

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Фінальний CTF, церемонія нагородження "Кіберзахисники 2024" та вітальна промова від Масі Найєма

18 липня відбулися фінальні CTF змагання учасників навчальної програми "Кіберзахисники" 2024 року. До успішного завершення програми ветерани й ветеранки подолали шлях довжиною в 80 годин лекцій із тематик кібербезпеки, 160 годин практичних робіт на платформі unitrange.com, майже 5 місяців курсів з англійської мови. Засвоєні знання та здобуті навички учасники продемонстрували під час CTF-частини, якою й розпочався фінальний захід у межах реінтеграційної навчальної програми.

Під час підсумування поточного навчального циклу відбулася панельна дискусія на тему "Перспективи працевлаштування у сфері кібербезпеки: виклики та нові горизонти". Обговорювалися питання масштабування програми, працевлаштування ветеранів та важливість залучення як державного, так і приватного секторів до найму ветеранів.

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Спікерами дискусії були представники Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Мінветеранів, Cyber Unit Technologies, Національний університет "Києво-Могилянська академія" та Лабораторія комп'ютерної криміналістики Cyberlab.

Створювати подібні ініціативи – це справжній виклик, особливо в умовах війни. Зараз суспільство думає, що більшість військових чи ветеранів можуть лише тримати зброю в руках. Та випускники програми, захищаючи нашу країну в кіберпросторі, доводять, що це не так.

Успіхи та досягнення всіх учасників програми були визнані під час церемонії нагородження, на якій ми разом з Масі Найємом, військовослужбовцем ЗСУ та засновником громадської організації "Принцип", вручили учасникам програми свідоцтва про підвищення кваліфікації за напрямом "Кібербезпека" від Кафедри інформаційної безпеки ФТІ, а також сертифікати з володіння англійською мовою від British Council Ukraine.

Тримати оборону у цифровому просторі є місією, що об'єднує зусилля кожного у боротьбі за безпеку нашої держави. Це прагнення, яке не тільки зберігає відданість, але й створює нові горизонти для забезпечення безпеки в кіберпросторі, і є невіддільною частиною нашої національної безпеки.