Почему нам очень нужны F-16

Действительно, к этому моменту некоторые западные СМИ успели насыпать минорных нот на тему, что, мол, прибытие F-16 в Украину "не даст перелома на фронте". Здесь надо объяснить логику их рассуждений.

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Западные журналисты и аналитики сразу брали планку, что F-16 должны выполнить что-то типа "шайтан-арба" (дьявольской птицы), само появление которого в нашем небе должно было покрыть позором всю тактическую авиацию ВКС России. Поскольку объективное соотношение сил все равно пока будет оставаться в пользу россиян, то видите ли "кина не будет".

Но они до сих пор могут позволить малопрофессиональные рассуждения в стиле телевизионного шоу. А вот мы, братья и сестры украинцы, еще раз поговорим в практическом ключе, почему нам крайне нужны эти самые F-16, несмотря на все ожидания и количество фактически поставленных самолетов.

Здесь мы говорим о платформах, у которых для начала физический ресурс значительно выше, чем у советских "МиГ-29" и "Су-27".

Проще говоря, F-16 нам надо хотя бы для того, чтобы нашим летчикам было на чем летать и воевать, потому что самолеты Варшавского договора, мягко говоря, не вечны.

Определенный простор для чуда

F-16 хотя бы позволят эффективнее применять то авиационное вооружение, которое сейчас на головы оккупантам метается в импровизированном порядке с советских самолетов, то есть управляемые авиабомбы JDAM-ER и SDB, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM (против вражеских радаров).

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Я думаю, что от этого эффект будет сопоставим с тем, как летом 2023 года ВСУ получили от США кассетные снаряды DPICM. Ну, то есть минимум на 15% эффективность утилизации оккупантов при ударах с воздуха вырасти должна.

Нет, под F-16 в штатном порядке нельзя прицепить SCALP-EG и Storm Shadow, потому что это не предусмотрено конструкцией самолета.

Определенное пространство для веры в чудо оставить можно. В свое время даже вариант адаптации наших "Су-24М" под западные крылатые ракеты звучал просто как нездоровая фантасмагория.

Ну и о войне в воздухе – в отличие от "Су-27" и "МиГ-29", F-16 хотя бы может стрелять ракетами "воздух – воздух" в режиме "выстрелил – забыл". Это должно существенно упрощать задачи по сбиванию воздушных целей врага при защите критической инфраструктуры в тыловых районах, или же улучшить шансы на выживание при контакте с тактической авиацией врага.