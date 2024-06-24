Останній аргумент Путіна: на кого спрямована його ядерна риторика

Владімір Путін знову посилив ядерні погрози. Насправді це його останній аргумент. Кремлівський диктатор буде використовувати його, допоки не масштабує військове виробництво.

За допомогою ядерного шантажу Путін намагається виграти час. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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"Це останній аргумент Путіна. Маємо розуміти, що він буде махати ядерною дубинкою, допоки не масштабує своє військове виробництво до того розміру, який йому потрібен. За допомогою ядерного шантажу він виграє для себе час. Це дуже простий та примітивний прорахунок", – вважає він.

Зверніть увагу! Під час візиту у В'єтнам на пресконференції 20 червня Владімір Путін заявив, що нібито він розглядає можливість внести зміни до своєї ядерної доктрини. За словами диктатора, це відбувається у відповідь на дискусії на Заході щодо "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

Росія намагається масштабувати ВПК

Олексій Буряченко зазначив, що зараз у Росії знову налагоджуються зв’язки з Іраном. Також динамічно розвиваються відносини з Північною Кореєю. Крім того, до зближення з країною-агресоркою долучається і В'єтнам.

Якщо додати до цього економічні взаємовідносини з Китаєм у товарах подвійного призначення, які потім використовуються у ВПК Росії. Те, що вони через тіньовий танкерний флот можуть продавати ту ж нафту в Індію, наприклад. Також потрібно враховувати кадрові зміни у російському міністерстві оборони,

– сказав він.

Росія зараз намагатиметься кинути усі сили на масштабування власного ВПК та виведення його на новий рівень. Найімовірніше, до цього процесу будуть залучені зв’язки з КНДР. Паралельно може розвиватися імпорт через В'єтнам.

"Бо Росія розуміє, що постійно посилюються санкції з боку Заходу, наявні канали перекриваються. На Китай також йде з боку західних країн безпрецедентний тиск. Тому Путін намагається робити певні закладки на майбутнє", – підкреслив політолог.

Позитивний сигнал

У березні 2024 року Китай та США провели напівофіційні перемовини щодо ядерної зброї. Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад сказав, що його турбує формулювання Китаю, який заявив, що може розв'язати питання з Тайванем, не застосовуючи ядерної зброї.

Тобто вони прямо кажуть США в обличчя, що не полишають тему Тайваню. Єдине, що вони обіцяють – що вони у цих планах не будуть використовувати ядерну зброю. Чи влаштує світ таке формулювання – у мене є великі сумніви,

– припустив Буряченко.

Однак, за словами політолога, те, що хоча б між Штатами та КНР відновлюється якийсь рівень діалогу, у межах якого може підійматись досягнення справедливого миру для України – це позитивний сигнал.

Що відомо про неофіційні ядерні переговори США та КНР

США та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї у березні 2024 року. Це перші такі перемовини за останні 5 років. Як пише видання Reuters, у листопаді обидві країни ненадовго відновили переговори щодо ядерної зброї, але з того часу вони зайшли в глухий кут.

Під час другого треку переговорів у березні представники Пекіна заявили американським колегам, що вони не вдаватимуться до ядерних погроз через Тайвань. Однак США висловили стурбованість через те, що Китай може застосувати або загрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо він зіткнеться із поразкою у конфлікті через острів. Натомість представники Китаю запевнили, що Пекін не вдаватиметься до таких дій. Дискусії тривали 2 дні.