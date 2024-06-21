Аналітики американського Інституту вивчення війни переконують, що дуже малоймовірно, що такі заяви російського диктатора призведуть до фактичної ядерної ескалації.

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Що кажуть аналітики про заяви Путіна

Під час візиту у В'єтнам на пресконференції 20 червня Владімір Путін заявив, що нібито він розглядає можливість внести зміни до своєї ядерної доктрини.

За словами диктатора, це відбувається у відповідь на дискусії на Заході щодо "зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

Аналітики пояснюють, що ця заява, ймовірно, була частковою відповіддю генсеку НАТО. Адже 17 червня Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу обговорюють посилення ядерної готовності перед дедалі більшими загрозами з боку Росії та Китаю. Хоча генсек НАТО не говорив про "зниження порогу для використання ядерної зброї".

Путін, ймовірно, посилався на можливість зниження порогу для використання ядерної зброї, щоб дати зрозуміти, що він залишає за собою право застосувати ядерну зброю, якщо його сили зазнають рішучої поразки на лінії фронту, щоб стримати союзників України від досягнення спільної стратегічної мети – рішучої поразки вторгнення Росії в Україну,

– кажуть фахівці.

За їхніми словами, ядерна загроза російського диктатора є частиною кампанії ядерного шантажу Кремля, яка спрямована на те, щоб відрадити союзників України від рішучих зобов'язань подолати незаконне вторгнення Росії в Україну.

В американському Інституті вивчення війни підсумували, що дуже малоймовірно, що кампанія шантажу призведе до фактичної ядерної ескалації.

Зверніть увагу! Наразі російська ядерна доктрина передбачає, що Росія може використати ядерну зброю лише у "виняткових випадках" загрози суверенітету та територіальній цілісності Росії.

В ISW додали, що стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, проте може загрожувати стабільності режиму Путіна. Там також підсумували, що:

загроза ядерної ескалації й надалі залишатиметься основним активом здатності Росії маніпулювати сприйняттям іноземних осіб, які ухвалюють рішення;

Росія не зможе перемогти Україну чи Захід. Тож Кремль, найімовірніше, програє – якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору окупантам.

До речі, Владімір Путін говорив, що вони думають про можливі зміни у своїй ядерній доктрині. Причиною Путін назвав буцімто "зниження порога застосування ядерної зброї".