День масованих ударів Путін провів у "об'єднаному штабі": в ISW розповіли, для чого це Кремлю

Російські військові 16 грудня завдали масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах України. І саме в цей день Путін вирішив до "об'єднаного штабу", щоб провести там цілий день.

Аналітики з Інституту з вивчення війни спробували пояснити, для чого це Путіну. Нагадаємо, що під час зустрічі він разом із Шойгу, Герасимовим і Суровикіним з серйозними виразами облич говорили про так звану "спецоперацію".

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Навіщо це Кремлю

У Кремлі не лише розповіли про сам факт перебування Путіна в "об'єднаному штабі". Там ще й вирішили поділитися світлинами та відео. Усе в кращих традиціях нікчемної російської пропаганди.

На світлинах і відео усі присутні вдають, що дуже активно думають над чимось. Ясна річ, що метою їхньої зустрічі була так звана "спецоперація". І, мовляв, присутність Путіна – демонстрація того, що він буцімто активно займається плануванням і проведенням війни в Україні.

На такий крок у Кремлі пішли не просто так. Диктатора вкотре розкритикували діячі ультранаціоналістичної провоєнної спільноти. Один з відомих військових блогерів навіть висловив сумнів, чи "Путін нарешті виявив суспільний інтерес до спецоперації". Тож ось вам – отримайте, підпис поставити не забудьте.

Кремль реабілітує міноборони

Тож відповідний публічний жест – спроба реабілітувати імідж не лише самого Путіна, а й міноборони Росії. Адже до цього відомства, у налаштованих на кровопролитну війну росіян, дуже багато питань за останні 9 місяців.

Ба більше, акцент на присутності Герасимова, Шойгу та Суровикіна робили теж не просто так. Таким чином намагалися вкотре продемонструвати, хто ж керує цією "спецоперацією". Особливо актуально це на фоні постійного росту популярності як Рамзана Кадирова, так і Євгєнія Пригожина.

Кремль стоїть на шпагаті

В Інституті вважають, що Кремль, ймовірно, продовжить відбілювати репутацію міноборони. Водночас там сприятимуть зростанню впливу провоєнних діячів. Але такі зусилля, вважають укладачі звіту, важко назвати життєздатними.

Тож вони продовжать посилювати конфлікт між міноборони країни-агресорки та ультранаціоналістичною провоєнною спільнотою.

Своїми міркуваннями щодо зустрічі Путіна та його посіпак поділився радник ОП Олексій Арестович. Він іронічно в ефірі з Марком Фейгіним заявив, то це демонстрація того, що "великий вождь і вчитель турбується про своїх солдатів і рядових". Це можливість вкотре показати, що він буцімто цікавиться, як воює його військо.

Відповідне шоу, переконаний Олексій Арестович, Путін влаштував для внутрішньої російської аудиторії. Воно необхідне для тих, кого мобілізували, і для тих, хто переймається їхньою долею.

Він додав, що такі речі не робляться просто так. На це впливають заміри фокус-груп. Наприклад, вони висловлюють обурення тим, що давно Путін не з'являвся з військовими, давно не говорив про армію. Ось, цей момент виправили, побажання фокус-груп задовольнили.

Усі ці жести спрямовані на людей, у яких геть відсутнє критичне мислення. Водночас саме таких і можна з легкістю мобілізовувати та відправляти на фронт. І цим у Кремлі однозначно скористаються.

Нагадаємо, що 19 грудня Владімір Путін прилетить до Мінська, щоб зустрітися з Алєксандром Лукашенком. Це перший візит диктатора з Кремля з 2019 року. І, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк, у нього є чітка мета. Путін намагатиметься переконати Лукашенка здійснити сухопутне вторгнення в Україну.