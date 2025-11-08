У Путіна почався "цікавий" період: ексміністр вказав на нетипову тенденцію у Кремлі

Росія має зараз певні успіхи на полі бою, але виглядає, що ситуація всередині країни-агресорки напружується. Кремль не зміг окупувати всі ті території України, про які була мова ще від початку повномасштабного вторгнення.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що помічає певну тенденцію, як Росії починають шукати людину, яка має стати цапом відбувайлом за всі поразки Кремля. Поки невідомо, коли це станеться, проте процес, ймовірно, вже запущений.

Які проблеми розпочались у Кремлі?

Володимир Огризко зауважив, що однією з ознак того, що Кремль опинився у скрутному становищі є те, що нещодавня розмова Сергія Лаврова із держсекретарем США Марко Рубіо пройшла зовсім невдало. Йому не вдалось домовитись про раніше анонсовану зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом У Будапешті.

Тепер у Кремлі терміново шукають того, кого повісять на "товстій березі" першим. Ми розраховували, що це буде міжнародний трибунал і суд, а там, виникає таке відчуття, що почнуть вішати одне одного вже зараз і доволі показово,

– сказав дипломат.

Він припустив, що відповідальним за всі невдачі Путін не може зробити міністра закордонних справ Лаврова.

Раніше були повідомлення, що він хоче йти у відставку, проте кремлівський диктатор його не відпустив, бо, ймовірно, вважав, що той добре виконує свої зовнішньо пропагандистські завдання. Тепер же ситуація, мабуть, змінилась.

Тому у найвіщій верхівці Кремля можуть розпочатися серйозні зміни. Це позитивна тенденція для України.

Які проблеми у Росії через війну з Україною?