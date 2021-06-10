Путін сів у калюжу, коментуючи законопроєкт Зеленського, – російський журналіст Яковенко

Володимир Путін під час інтерв'ю пропагандистам цинічно висловився щодо законопроєкту президента України про корінних народів. Однак нічого з того, про що казав глава Кремля, у тексті документа немає.

Він порівняв такий поділ населення з нацистською Німеччиною. Втім очевидно, що сам президент Росії точно не читав проєкт закону, який вже розкритикував. Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

Зверніть увагу Путін назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв з нацистською Німеччиною

Божевільна істерика, – Яковенко про реакцію Путіна на законопроєкт Зеленського

За його словами, текст документу читали провладні експерти. Втім вони його підставили, адже завдяки їхнім висновкам Путін виглядав посміховиськом.

Цілком божевільною є істерика щодо законопроєкту про корінних народів. Відверто кажучи, Путін просто сів у калюжу, коментуючи його,

– зазначив журналіст.

Він вважає, що такі гучні заяви глави Кремля є роботою на внутрішній ринок, щоб таким чином створювати відчуття обложеної фортеці. Мовляв, Кремль має уособлювати всю Росію.

"Росіян ображають, в корінні народи не записали, ракетами обстріляють – давайте всі об'єднаємося навколо рятувальника і великого захисника Путіна. На це розрахунок", – пояснив Ігор Яковенко.

І додав, інших адресатів для такого послання не може бути. Адже всі нормальні люди, в яких є альтернативні джерела інформації, прекрасно розуміють:

хто на кого напав;

хто збив і знищив малазійський лайнер;

хто захопив чужі території.

Він також підкреслив, що загалом корінні народи – це міжнародний термін, який чітко визначає, хто є ними. Тому слова Путіна спрямовані тільки на внутрішню аудиторію.

Яковенко прокоментував інтерв'ю Путіна пропагандистам: відео