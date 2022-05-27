Путін такий самий "лінгвіст", як і "історик"

Є відчуття, що німці лише зараз, у 2022 році, починають відкривати для себе Україну, як відкривали азійський світ за сприяння Шопенгауера у XIX столітті.

За ці всі роки життя в Берліні неабияк нас дивувало, що чимало німців, навіть із вищою освітою, навіть провідні журналісти, світила медицини, вчителі і дипломати, досі не знають, що існує українська мова.

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В полоні міфів

Колись це мене так розлютило, що в рамках дипломатичного жіночого клубу навіть провела мінілекцію про нашу солов'їну.

Звичайно, такій ситуації сприяв імперський російський міф, який поширювався світом протягом століть, про те, що українська мова, це, мовляв, лише діалект мови російської, який зазнав впливу польської мови. Саме про це твердить і Путін.

На жаль, лише після розпочатої кремлівським злочинцем війни на винищення проти України німці поступово стали прозрівати, усвідомлюючи, що він такий же брехливий "лінгвіст", як і "історик".

Нове відкриття української

Тому особливим чином порадувала стаття від німецького професора Ернста Каузена про самостійність української мови, яка вийшла днями у впливовій газеті Welt.

І нічого тут страшного в тому, що рівень аналізу, як з шкільного підручника. Головне, що німці починають дізнаватися про Україну по суті з рівня абетки, щоб сформувати нові поняття без російських імперських наративів.

Цікаво було відчути подив професора, що не російська мова є найбільш спорідненою з українською, а білоруська, потім – польська, після неї – словацька, і лише на 4-му місці слідує кацапська.

Повеселило у статті неприховане здивування вченого про раптове виникнення української літературної мови на початку XIX століття, який так і пише, що сталося це "незрозумілим чином".