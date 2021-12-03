Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що Україна запропонувала зменшити плату за транзит газу через свою ГТС. Однак "Газпром" не хоче направляти в Європу додаткові обсяги палива.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що проблема не лише у тому, що з російською компанією "якісь не такі стосунки". Про це він повідомив у Лондоні в інтерв'ю виданню ВВС News Україна.

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Це геополітичне питання. Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України – і зараз, і раніше використовував – і в цьому корінь проблеми,

– сказав Юрій Вітренко.

Захід має показати силу, – Вітренко

На його думку, Путін змінить свою політику щодо України тільки тоді, коли Захід продемонструє сильну системну позицію – не піддасться на шантаж Росії у газовому питанні й не тільки.

"Коли Путін побачить сильний Захід, він буде змушений прийняти ці європейські правила гри та грати за цими правилами, – підсумував голова правління НАК "Нафтогаз України".

Російський газ та Україна: що відомо

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 мільярдів кубометрів. Це 109 мільйонів кубометрів на добу.

Російська компанія з початку 2021 року тричі зменшував обсяги транзиту газотранспортною системою України. Зокрема, 1 січня – зі 186 до 124 мільйонів кубометрів на добу.

Путін заявив, що їм невигідно нарощувати транзит газу до Європи через територію України. З його слів, транспортування іншими маршрутами для Росії є значно дешевшим.

У Кремлі заявили, що не готові говорити про новий контракт з Україною щодо транзиту газу.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон 11 листопада зазначив, що Україна готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу. Це у 2,5 раза перевищує наявний транзит.