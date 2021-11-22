Прем'єр-міністр запевнив, що "наша газотранспортна система може транспортувати вдвічі більші об'єми газу, ніж зараз законтрактовані". Відповідну заяву Денис Шмигаль зробив під час інтерв'ю.
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Шмигаль заявив, що Україна може стати "газовим сейфом" для Європи
Українські газосховища можуть стати "газовим сейфом" для Європи,
– пояснив Денис Шмигаль у твітері.
Прем'єр розповів, що наші газосховища мають об'єм 33 мільярди метрів кубічних. Проте "Україна історично заповнює свої газосховища на 20 – 26 мільярдів метрів кубічних".
"Для цього ми пропонували об'єднати наші зусилля з частиною або з усіма європейськими країнами і утворити такий "газовий фонд", який буде стабілізовувати якраз оці можливі кризи, перепади в зимові періоди", – заявив Шмигаль.
Ситуація на енергетичному ринку: останні новини
- Контракт із російським "Газпромом" на транзит газу українською ГТС спливає у 2024. Україна хоче його продовжити, й ідеальним терміном вважає 15 років.
- Ба більше, Шмигаль розповів, відповідну пропозицію Україна зробила, причому також мовиться і про можливість збільшення транзиту на понад удвічі – ще на 55 мільярдів кубометрів до нинішніх 40.
- 16 листопада Німеччина призупинила сертифікацію російського газогону "Північний потік-2". Вартість газу в Європі миттєво злетіла, перевищивши 1 000 доларів.
- Перед цим, 14 листопада, МЗС Великої Британії закликало Євросоюз заблокувати російський газогін "Північний потік-2". Зокрема тому, що це може підірвати європейську безпеку.