Прем'єр-міністр запевнив, що "наша газотранспортна система може транспортувати вдвічі більші об'єми газу, ніж зараз законтрактовані". Відповідну заяву Денис Шмигаль зробив під час інтерв'ю.

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Шмигаль заявив, що Україна може стати "газовим сейфом" для Європи

Українські газосховища можуть стати "газовим сейфом" для Європи,

– пояснив Денис Шмигаль у твітері.

Прем'єр розповів, що наші газосховища мають об'єм 33 мільярди метрів кубічних. Проте "Україна історично заповнює свої газосховища на 20 – 26 мільярдів метрів кубічних".

"Для цього ми пропонували об'єднати наші зусилля з частиною або з усіма європейськими країнами і утворити такий "газовий фонд", який буде стабілізовувати якраз оці можливі кризи, перепади в зимові періоди", – заявив Шмигаль.

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