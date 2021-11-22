Премьер-министр заверил, что "наша газотранспортная система может транспортировать вдвое большие объемы газа, чем сейчас законтрактованы". Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал во время интервью.
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Шмыгаль заявил, что Украина может стать "газовым сейфом" для Европы
Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы,
– пояснил Денис Шмыгаль в твиттере.
Премьер рассказал, что наши газохранилища имеют объем 33 миллиарда метров кубических. Однако "Украина исторически заполняет свои газохранилища на 20 – 26 миллиардов кубических метров".
"Для этого мы предлагали объединить наши усилия с частью или со всеми европейскими странами и создать такой "газовый фонд", который будет стабилизировать как раз эти возможные кризисы, перепады в зимние периоды", – заявил Шмыгаль.
Ситуация на энергетическом рынке: последние новости
- Контракт с российским "Газпромом" на транзит газа по украинской ГТС истекает в 2024. Украина хочет его продлить, и идеальным сроком считает 15 лет.
- Более того, Шмыгаль рассказал, соответствующее предложение Украина сделала, причем также говорится и о возможности увеличения транзита более чем вдвое – еще на 55 миллиардов кубометров до нынешних 40.
- 16 ноября Германия приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Стоимость газа в Европе мгновенно взлетела, превысив 1 000 долларов.
- Перед этим, 14 ноября, МИД Великобритании призвал Евросоюз заблокировать российский газопровод "Северный поток-2". В частности потому, что это может подорвать европейскую безопасность.